Bolsa Família: Qual será o valor após o encerramento do auxílio emergencial? VEJA

Após o fim do auxílio emergencial, segurados do Bolsa Família (BF) terão valor da mensalidade reajustado. A expectativa é que a partir de novembro as famílias recebam um abono elevado.

O programa emergencial está sendo concedido desde o ano passado para milhares de cidadãos brasileiros, incluindo os beneficiários do BF. Com a previsão para o seu encerramento definitivo em outubro, outra medida deve ser implementada para amparar os atuais sujeitos atendidos.

Fim do auxílio emergencial e do Bolsa Família – Início do Auxílio Brasil

A correção no salário dos segurados do Bolsa Família se dará por dois motivos. O primeiro é que o abono recebido atualmente no auxílio emergencial é superior ao do programa social. O segundo, é que o BF será substituído pelo Auxílio Brasil, que concederá valores elevados aos beneficiários.

O novo projeto deve ser implementado no mês de novembro, após os pagamentos da prorrogação do coronavoucher e consequentemente o fim do Bolsa Família. Segundo o presidente da república, Jair Bolsonaro, o Auxílio Brasil terá espaço para novos contemplados e mais abonos, elevando assim, o valor do salário médio mensal.

A expectativa é que as famílias atendidas pelo substituto do Bolsa Família recebam uma quantia de R$ 300 aproximadamente. Porém, para que seja possível, o Governo Federal está trabalhando para encontrar fontes com renda o suficiente para custear a nova proposta.

Além disso, para que as famílias tenham direito a uma quantia maior que a atual, novos benefícios serão incluídos no novo programa. Através deles, as famílias que se encaixarem terão um valor abaixo ou acima da média.

Lista de benefícios do Auxílio Brasil

Confira os abonos do Auxílio Brasil ainda sem valores definidos:

Benefício Primeira Infância: destinado às famílias com crianças entre 0 e 36 meses incompletos;

Benefício Composição Familiar: pago às famílias com jovens de até 21 anos;

Benefício de Superação da Extrema Pobreza: direcionado as famílias como complemento financeiro, caso a renda familiar per capita não tenha superado a linha de pobreza extrema após receber os abonos anteriores;

Bolsa de Iniciação Científica Junior: concedido por 12 meses a estudantes beneficiários do Auxílio Brasil com bom desempenho em competições acadêmicas e científicas;

Auxílio Criança Cidadã: benefício pago aos chefes de família que consigam emprego e não encontrem vagas em creches para deixar os filhos de 0 a 48 meses;

Auxílio Inclusão Produtiva Rural: disponibilizado por até 36 meses aos agricultores familiares inscritos no Cadastro Único;

Auxílio Inclusão Produtiva Urbana: pago a beneficiários do Auxílio Brasil que comprovem vínculo empregatício formal;

Benefício Compensatório de Transição: destinado as atuais famílias beneficiárias do Bolsa Família que perderem parte do valor recebido devido a migração para o novo programa social;

Auxílio Esporte Escolar: direcionado a estudantes entre 12 e 17 anos que sejam membros de famílias beneficiárias e que se destacarem nos Jogos Escolares Brasileiros.

Calendário das próximas parcelas do auxílio emergencial para o Bolsa Família

Nº final do NIS 6ª parcela 7ª parcela NIS 1 17 de setembro 18 de outubro NIS 2 20 de setembro 19 de outubro NIS 3 21 de setembro 20 de outubro NIS 4 22 de setembro 21 de outubro NIS 5 23 de setembro 22 de outubro NIS 6 24 de setembro 25 de outubro NIS 7 27 de setembro 26 de outubro NIS 8 28 de setembro 27 de outubro NIS 9 29 de setembro 28 de outubro NIS 0 30 de setembro 29 de outubro

