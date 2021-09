Bombeiros atuam em incêndio florestal no Morro do Pai Inácio

Nesta sexta-feira (10), o Morro Pai Inácio, localizado na Chapada Diamantina, foi atingido pelas chamas. A causa do incêndio ainda é desconhecida. De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes já estão atuando no local e em uma rodovia próxima.

Ainda segundo os Bombeiros, os especialistas conseguiram proteger o orquidário, e a partir deste sábado (11) dois aviões modelo Air Tractor estarão realizando o combate aéreo. Especialistas estão fazendo aceiros para que o fogo não se alastre. Ainda neste sábado, os bombeiros vão atuar para que o incêndio não atinja o Morro dos Brejões.