Bombeiros controlam incêndio nas proximidades do Morro do Pai Inácio

O Corpo de Bombeiros conseguiu, neste sábado (11), controlar o incêndio que atingia uma rodovia nas proximidades do Morro do Pai Inácio, na Chapada Diamantina. O orquidário também foi preservado.

De acordo com informações da corporação, os militares seguem percorrendo toda área atingida para identificar possíveis novos focos. O combate contou com o apoio de brigadistas voluntários, de representantes do ICMBio e da comunidade local. “Esse apoio foi muito importante e conseguimos controlar o incêndio rápido, preservando áreas fundamentais para a natureza”, explicou o major BM Márcio Jansen.