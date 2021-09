Bombeiros são acionados para vazamento de gás em apartamento da Ponta Verde

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, na tarde deste sábado, 11, para um vazamento de gás de cozinha dentro do apartamento de um condomínio, localizado na Avenida Silvio Viana, no bairro da Ponta Verde, área nobre de Maceió. A equipe chegou ao local por volta das 13h40 e entrou no imóvel por uma…

Priscylla Régia/Alagoas 24 Horas – Arquivo

A equipe chegou ao local por volta das 13h40 e entrou no imóvel por uma janela lateral. Os bombeiros fecharam a válvula do botijão de gás e o problema foi solucionado. Não há registro de feridos na ocorrência.