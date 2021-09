Botafogo e Goiás se consolidam no G4; CSA respira contra a degola – Futebol Interior

Campinas, SP, 18 (AFI) – Assim como o Coritiba, Goiás e Botafogo estão encaminhando o acesso à Série A de 2022. A dupla entrou em campo neste sábado e fez o dever de casa no encerramento da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. No outro jogo, o CSA visitou o Londrina e também somou os três pontos.

À tarde, o Botafogo recebeu o Náutico e venceu por 3 a 1, no Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ). Com a vitória, os cariocas se mantiveram em terceiro lugar, agora com 44 pontos ganhos. Já o Náutico estacionou nos 35 pontos e na oitava posição.

Botafogo saiu atrás, mas virou e venceu mais uma na Série B

Quem respirou contra o Z4 – zona do descenso – foi o CSA, que venceu o Londrina por 2 a 0, no estádio do Café, em Londrina (PR). A vitória encerrou um jejum de quatro jogos dos alagoanos, que subiram para o 12º lugar, com 32 pontos. O Londrina ficou com 21 e apenas em 18º lugar.

Por fim, mais a noite, o Goiás confirmou o favoritismo e venceu o Brasil de Pelotas, por 2 a 1, no Serrinha, em Goiânia (GO). Os goianos seguem na vice-liderança, com 45 pontos – três pontos do líder Coritiba. Os gaúchos agora aparecem na última posição, com 16 pontos – foram ultrapassados pelo Confiança na rodada.

CONFIRA OS JOGOS DA 24ª RODADA: