Botafogo-PB 1 x 0 Jacuipense-BA – No sufoco, Belo vence, se aproxima de vaga e Jacuipense vê queda perto – Futebol Interior

João Pessoa, PB, 19 (AFI) – Fazendo valer o seu mando de campo e dando sequência à sua boa campanha na Série C, o Botafogo-PB martelou e sofreu, mas conseguiu vencer a Jacuipense-BA. No Estádio Almeidão, o Belo contou com um gol de Welton Felipe já no fim do jogo e aplicou 1 a 0 no Jacupa. Com isso, encaminhou sua classificação.

Na quarta colocação, com 26 pontos, precisa vencer o já rebaixado Santa Cruz no Arruda para não depender de ninguém. Se empatar, terá que torcer para Ferroviário e Volta Redonda não vencerem seus jogos.

A derrota praticamente sela o rebaixamento do Jacuipense. O time baiano permanece com 15, fica a três pontos do Floresta, e precisaria vencer o Altos na última rodada, torcer para o Floresta perder para o Ferroviário e tirar uma diferença de 6 gols para escapar da queda.

NO SUFOCO!

Apesar de jogar fora de casa, foi a Jacuipense-BA quem começou impondo o ritmo do duelo. Embalado pelo empate do Floresta-CE diante do Volta Redonda-RJ, o Jacupa deu trabalho ao Belo nos minutos iniciais. Apesar disso, não soube converter suas chances em gol e os paraibanos equilibraram o jogo.

Botafogo-PB vence o Jacuipense-BA pela Série C (Foto: Suelânio Viegas / Botafogo-PB)

Durante a primeira etapa, o placar permaneceu zerado e por boa parte do segundo tempo também. A vitória paraibana veio apenas nos minutos finais, quando os mandantes assumiram o controle do duelo. Aos 35 minutos, Welton Felipe aproveitou bola deixada para ele e fez o tento do jogo, definindo o placar final.

ÚLTIMA RODADA

Botafogo-PB e Jacuipense-BA voltam a campo no próximo sábado (26) pela Série C. Ambos os duelos serão realizados às 17h por força de regulamento. Fora de casa, o Belo buscará selar a sua vaga diante do lanterna e já rebaixado Santa Cruz-PE. Em seus domínios, a Jacuipense-BA jogará os seus últimos dados diante do já eliminado Altos-PI.