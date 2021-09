Botafogo-PB confirma a volta de meio-campista que estava na Série B – Futebol Interior

João Pessoa, PB, 08 (AFI) – O Botafogo-PB ainda está vivo na briga pela classificação à próxima fase do Campeonato Brasileiro Série C e com reforço. O Belo anunciou o retorno, por empréstimo, meio-campista Cleyton, que atuou em 2017 no clube e estava no Operário.

Na primeira passagem pelo Botafogo, o jogador também disputou a terceira divisão. A campanha, porém, foi bastante diferente. Cleyton e o elenco do Belo lutaram para não cair até a última rodada, com sucesso.

LISCA SE DESPEDE DO VASCO E MANDA RECADO À TORCIDA

PASSAGEM NO FANTASMA

Na atual Série B, ele não era titular, mas entrava em praticamente todas as partidas. Ao todo, foram 12 e nenhum gol. O Fantasma, inclusive, é o time de Cleyton desde a saída do Botafogo.

No Fantasma, Cleyton trabalhou com o atual treinador do Belo, Gerson Gusmão, em 2017, quando conseguiu o acesso à Série B. Três anos depois, eles se reencontram em busca de mais uma ascensão.

TRAJETÓRIA

O meio-campista já atuou fora do Brasil. No início da carreira, Cleyton passou pelo futebol português, no Académica OAF, e russo, no Tyumen. Ainda antes de Botafogo e Operário, Paysandu-PA, CSA e ABC foram as principais equipes brasileiras na trajetória do atleta.

JÁ ENTRA EM CAMPO?

Cleyton deve estar à disposição do comandante Gerson Gusmão para a 16ª rodada. O quinto colocado Botafogo, que tem a mesma pontuação do quarto Volta Redonda, 22, entra em campo no domingo (12).

O Belo visita o líder Manaus-AM, na Colina, em busca não só do G4, mas da primeira posição. O Gavião está com apenas dois pontos à frente.