Botafogo-PB, enfim, faz boa partida e vence para encaminhar classificação – Futebol Interior

João Pessoa, PB, 20 (AFI) – A situação do Botafogo-PB se complicou aos poucos no Campeonato Brasileiro Série C. Apesar de partidas acima da média, o Belo deixou pontos cruciais pelo caminho e a classificação está mais ameaçada do que deveria. Foram cinco rodadas sem vitória, antes do domingo.

O fim do jejum foi contra Jacuipense-BA por 1 a 0 com gol de Welton. O Botafogo assumiu a quarta colocação no Grupo A e depende apenas de si para se classificação à próxima fase.

METAS ALCANÇADAS

O treinador Gerson Gusmão, desta vez, não precisou lamentar chances desperdiçadas ou uma “pane”. O triunfo conquistado a partir da boa partida do Belo cumpriu com o objetivo.

“Hoje precisávamos jogar bem e principalmente vencer. Acho que a equipe fez um jogo seguro defensivamente, não corremos tantos riscos. Agora dependemos só da gente para conseguir a classificação.”

“Em outros jogos, nós merecíamos as vitórias, mas acabamos não conseguindo. Precisávamos do resultado positivo para premiar os atletas e ganhar confiança para a última rodada.”

‘PERIGOSO’

O último confronto e decisivo para a classificação parece tranquilo, na visão de alguns especialistas. Para Clayton, um dos melhores em campo diante do Jacupa, é totalmente diferente. O Botafogo visita, no Arruda, às 17 horas do sábado, o já rebaixado Santa Cruz.

“Quando jogam sem pretensões (já que o Santa Cruz está rebaixado para a Série D) fica um jogo mais perigoso, não podemos dar mole. Sabemos que apesar de tudo eles têm um time qualificado, mas queremos muito a classificação e vamos lá para ganhar.”

DANIEL ALVES SE MANTÉM EM FORMA