Botafogo-PB lança kit em homenagem aos 90 anos para ‘resgatar e difundir história’ – Futebol Interior

João Pessoa, PB, 16 (AFI) – As preparações para os 90 anos do Botafogo-PB já começaram e com presentes para os torcedores. O clube lançou uma linha de produtos em homenagem ao aniversário, que será no dia 28 de setembro, e o destaque fica por conta do uniforme de 1938.

Para quem não conhece tanto a história, o manto foi utilizado “apenas” por Américo Filho. O jogador que dá nome ao estádio do Belo, o Almeidão. O kit ainda conta com uma bandeira, três máscaras personalizadas e o “Cordel do Belo”, escrito por Artur Silva.

Não pense, porém, que é ilimitado. São 90 kits, ao todo. Para adquirir, os torcedores precisam acessar o site, fazer um cadastro e, em 72 horas, fechar o pagamento. Os sócios recebem um desconto de R$ 30, enquanto não sócios devem desembolsar R$ 260.

QUEM É O BELO?

O Botafogo está na luta por uma vaga na Série B de 2022 e o conselheiro Paulo Monte entende que é um bom momento para dar luz à história do Belo.

“A ideia surgiu por conta da data dos 90 anos do clube. Resolvemos criar um projeto que contasse um pouco da história do Botafogo (Projeto “Coleção Memórias”). Esse projeto visa resgatar e difundir nossa história.”

“Escolhemos esse uniforme porque trata-se de uma camisa utilizada na primeira década do clube. Revive nosso primeiro tricampeonato e, também, foi uma camisa utilizada por José Américo de Almeida Filho. Além de que é uma camisa com design diferenciado dos padrões adotados atualmente.”

RUMO AO ACESSO

No Campeonato Brasileiro Série C, faltam duas rodadas para o término da Primeira Fase e o Botafogo é o quarto colocado com 23 pontos. Mesma pontuação do quinto, o Ferroviário-CE.

O Belo entra em campo neste domingo, às 20 horas, no Almeidão contra o Jacuipense-BA, que abre a zona de rebaixamento, em nono.