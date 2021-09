Botafogo-PB quase se complica, mas avança à próxima fase – Futebol Interior

João Pessoa, PB, 27 (AFI) – O Botafogo-PB suou para se garantir à próxima fase do Campeonato Brasileiro Série C. O Belo, que dependia apenas de si, conquistou um empate em 1 a 1 com o lanterna (10°) Santa Cruz-PE e “secou” os concorrentes.

Manaus-AM e Ferrovíario-CE foram derrotados para Paysandu-PA por 2 a 0 e Floresta-CE 1 a 0, respectivamente. O Botafogo ficou na terceira colocação do Grupo A com 27 pontos. O Gavião, mesmo diante do tropeço, assegurou a quarta e última vaga.

AÍ AÍ AÍ BELO…

Apesar do confronto ser contra o Santa Cruz, o elenco do Botafogo não esperava vida fácil. A pressão estava toda do lado paraibano e, entre tantas oportunidades desperdiçadas, o Belo tentava confirmar a boa campanha.

O treinador Gerson Gusmão comentou, após o duelo, sobre a nervosa consagração.

“Foi uma classificação suada, difícil, mas dentro daquilo que a gente sabia que a competição seria. O grupo sempre foi nivelado. Nossa equipe fez um grande jogo, no primeiro tempo já poderia ter definido o placar.”

“Perdemos muitas oportunidades e no futebol quando você não marca, acaba proporcionando ao adversário continuar vivo e ter esperanças no jogo, que foi o que aconteceu, sofremos o gol de empate. Felizmente o empate também foi importante para nós, esse ponto somado nos deu a classificação.”

AVALIAÇÃO DO PROFESSOR

O caminho até o acesso se encurtou e ficou ainda mais apertado. O Grupo C, onde está o Botafogo, tem mais três times – Paysandu-PA, Ituano-SP e Criciúma-SC – e só os dois melhores disputam a Série B.

O primeiro duelo ainda não foi confirmado pela CBF. Nesta terça-feira, o Conselho Técnico se reúne para decidir a agenda da Segunda Fase.

“Agora é uma outra competição, uma outra realidade, são quatro equipes disputando duas vagas. Todo mundo quer subir, todo mundo quer esse acesso, nós vamos encontrar dificuldades contra as três equipes.”

“O Paysandu já enfrentamos e felizmente tivemos duas vitórias, mas isso não quer dizer nada, vamos ter que construir as vitórias novamente para aí sim ter uma vantagem. O Ituano sempre briga bem, é do futebol paulista, que tem muito investimento e muita qualidade, e o Criciúma se reformulou depois de um estadual ruim e fez uma grande Série C. É dureza sim, mas o Botafogo-PB também vai entrar forte.”

RACISMO JAMAIS