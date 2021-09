Botafogo-PB tem um retorno, mas segue com dois desfalques importantes para partida contra o Manaus-AM – Futebol Interior

Campina Grande, PB, 9 (AFI) – O Botafogo-PB tem uma boa e duas más notícias para o confronto diante do Manaus-AM, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C.

O meia Juninho se recuperou de lesão e está à disposição do técnico Gersão Gusmão. Já o zagueiro Fred e o meia Esquerdinha seguem em recuperação e estão fora.

FALA PROFESSOR

O treinador da equipe, Gerson Gusmão, falou sobre a situação dos três atletas.

“Juninho está liberado pelo departamento médico. Ele vai poder jogar, o que significa um retorno importante para nós. É um atleta que faz muita falta dentro da estrutura da equipe, como os outros dois também. Já Fred e Esquerdinha não temos uma decisão ainda. Então a situação está assim: Juninho está de volta, Fred ainda não e Esquerdinha vai demorar um pouco mais”, disse ele.

O JOGO

O confronto com o Manaus-AM está marcado para o próximo domingo, às 16h, fora de casa. O Botafogo-PB é o quinto colocado do Grupo A, com 22 pontos, apenas dois pontos atrás de seu adversário nesta rodada, que é o líder.