Botafogo-PB x Jacuipense-BA – Belo buscando a vaga na próxima fase e Leão querendo fugir do rebaixamento – Futebol Interior

João Pessoa, PB, 17 (AFI) – Os objetivos são distintos, mas os três pontos igualmente importantes. No Grupo A, Botafogo-PB e Jacuipense-BA se enfrentam na noite deste domingo (19), às 20h, no estádio Almeidão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C.

O Belo é o quarto colocado com 23 pontos, e quer a vaga para a próxima fase. Já o Leão está em nono lugar, com 15 pontos, e tenta se afastar do Z2.

COM TORCIDA?

O Botafogo-PB enviou uma solicitação para a CBF para contar com o apoio da torcida na partida deste fim de semana. Porém, a entidade ainda não respondeu. Além disso, o Governo Estadual da Paraíba ainda não liberou público para os estádios.

Dentro de campo, o momento não é dos melhores. Nas últimas cinco partidas, o Belo colecionou quatro empates, além de uma derrota. A última vitória foi na 11ª rodada, por 2 a 1, contra o Paysandu-PA.

A equipe titular para a partida deve ser a mesma que começou o jogo da última rodada, no empate em 0 a 0 com o Manaus-MA.

SOBREVIDA

O Jacuipense-BA ganhou esperanças de escapar do rebaixamento após a vitória sobre o Volta Redonda-RJ na última rodada, por 1 a 0. Agora a equipe está apenas dois pontos atrás do Floresta-CE, primeiro time fora do Z2. Ou seja, em caso de vitória e um tropeço dos cearense, a equipe termina a rodada fora da zona de rebaixamento.

Para o confronto, o técnico Jonilson Veloso não vai contar com o volante Peixoto, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Eudair deve herdar a vaga.