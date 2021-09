Botafogo-PB x Tombense-MG – Belo quer tirar a liderança do Gavião-Carcará – Futebol Interior

João Pessoa, PB, 3 (AFI) – Botafogo-PB e Tombense-MG tem tudo para ser um dos melhores jogos da 15ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Série C. As equipes se enfrentam no domingo, às 20h, no Almeidão. Para o Belo é chance de revanche. No primeiro turno, em jogo da 6ª rodada, o time mineiro levou a melhor. Jogando em casa, o Gavião-Carcará venceu pelo placar de dois a zero.

Mesmo vindo de três partidas sem vencer, o Botafogo-PB ainda ocupa o terceiro lugar com 21 pontos, após cinco vitórias, seis empates e três derrotas. Já o Tombense-MG assumiu a liderança na última rodada e vive seu melhor momento na competição. São quatro jogos sem derrotas. A equipe mineira tem 22 pontos conquistados em cinco vitórias e sete empates, e apenas duas derrotas.

BOTAFOGO-PB

Para o confronto diante da equipe mineira, o técnico Gerson Gusmão seguirá sem poder contar com o goleiro Felipe e o zagueiro Fred, além do meia Esquerdinha. A ausência de Esquerdinha tem sido um dos grandes problemas da equipe nos últimos jogos. O elenco não possui um atleta com as mesmas características. Na última partida Clayton foi o escolhido para a posição, mas possui características diferentes.

A equipe segue tendo no setor defensivo sua principal força, com apenas nove gols sofridos até aqui. Porém, o ataque fez apenas 13 e precisa melhorar o rendimento.

TOMBENSE

Já a equipe mineira vive grande fase. Há quatro jogos sem perder, o time assumiu a liderança do Grupo A após a vitória na última rodada sobre o Manaus, pelo placar de dois a um. O lateral David afirma que um empate nesta partida pode ser um bom resultado.

“Devido às circunstâncias da tabela de classificação e por se tratar de um confronto direto fora de casa, caso ocorra um empate também sairemos satisfeitos pela manutenção das primeiras colocações do grupo, nesse momento é importante não perder pontos“, disse ele.

Já o atacante Vitinho ressaltou o bom desempenho da equipe na competição.

“Acho a Série C muito difícil com muitas equipes qualificadas, mas nosso time está se comportando bem diante disso. Para mim e para o resto do grupo, estamos bem confiantes com a classificação. Vamos lutar pelo objetivo até o final“, afirmou.