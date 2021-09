Botafogo-RJ x Londrina – Glorioso animado e querendo a permanência no G4 – Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 10 (AFI) – De volta ao G4 – grupo de acesso -, o Botafogo-RJ não quer saber de tropeço neste sábado, quando receberá o Londrina, às 16h30, no Nilton Santos, no Rio, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A sequência positiva também anima o time carioca.

Dos últimos cinco jogos disputados, o Botafogo venceu quatro e empatou um. Na última rodada, os cariocas chegaram aos 38 pontos e assumiram a quarta posição. A diferença para o Avaí (5º) é de um ponto, mas pode aumentar para quatro, já que o adversário já atuou na rodada.

Já o Londrina continua na briga para deixar a zona de rebaixamento. Na última rodada, os paranaenses perderam para o líder Coritiba, por 3 a 2, em casa, e permaneceram com os mesmos 21 pontos e em 18º lugar. São três jogos seguidos sem vitória, sendo dois empates e um revés.

GLORIOSO DESFALCADO

Quanto ao time, o técnico Enderson Moreira tem problemas para escalar o Botafogo. Aliás, o próprio treinador é um dos desfalques, já que o STJD aumentou por mais dois jogos a punição referente a sua expulsão no duelo contra o Confiança, na 14ª rodada.

Entre os 11 titulares, o zagueiro Joel Carli torceu o tornozelo esquerdo e foi vetado pelo departamento médico. Gilvan e Mezenga são as opções para ocupar seu lugar. No ataque, Rafael Moura recebeu o terceiro amarelo e cumprirá suspensão automática, abrindo caminho o retorno de Rafael Navarro.

Outra baixa é o jovem volante Romildo, reserva com Enderson Moreira e que também ficará de fora para tratar uma torção no tornozelo direito. Regularizado nesta semana, o lateral Rafael ainda não tem condição de jogo, o que deverá acontecer somente após duas semanas.

TUBARÃO TAMBÉM TERÁ MUDANÇAS

Já o Londrina terá mudanças no sistema defensiva. No gol, César passou por cirurgia no joelho e ficará ausente por pelo menos um mês. Dalton assumirá o seu lugar.

Já na lateral-direito, Elácio Cordoba – contratado junto à Inter de Limeira-SP – foi regularizado e deverá estrear. Assim, Matheus Bianqui, que vinha sendo improvisado no setor, retornará ao meio-campo no lugar de Celsinho ou Lucas Lourenço. Além do goleiro César, seguem entregues ao departamento médico: volante Marcel, meias Mossoró e Marcelo Freitas; e atacante Victor Daniel.