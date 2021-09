Botafogo-RJ x Sampaio Corrêa – Fogão quer a reabilitação no reencontro com a torcida – Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 25 (AFI) – O domingo será especial para o torcedor do Botafogo, que voltará às arquibancadas para o duelo contra o Sampaio Corrêa, às 18h15, no Nilton Santos, no Rio, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Em campo, o intuito dos cariocas é um só: a reabilitação.

Isso porque o Botafogo não foi bem na última rodada e perdeu para o CSA, por 2 a 0, no Rei Pelé, em Maceió (AL), num confronto em que nada deu certo e marcado por falhas individuais. Apesar do revés, o time se manteve em terceiro lugar, com 44 pontos ganhos.

Já o Sampaio Corrêa, que já figurou entre os quatro primeiros colocados, vive má fase e não vence há quatro jogos. Na última rodada, o time maranhense empatou com o Brusque por 2 a 2, no Castelão, em São Luís (MA), e ficou em sétimo lugar, com 36 pontos.

Pela reabilitação em casa, o Botafogo tem como motivação o reencontro com seu torcedor no Nilton Santos. Após aval da CBF e da prefeitura do Rio de Janeiro, o clube colocou 4.999 ingressos à venda e a expectativa é que as entradas sejam todas vendidas até o horário do jogo.

BOTAFOGO COM BAIXAS

Apesar da vaga no G4 – grupo de acesso -, o técnico Enderson Moreira ainda não conseguiu emplacar uma sequência de jogos com uma mesma formação. E para domingo não será diferente, já que o zagueiro Kanu e o atacante Warley receberam o terceiro cartão amarelo e terão que cumprir suspensão automática.

Em contrapartida, a comissão técnica vive a expectativa de contar com o retorno do zagueiro Joel Carli, se recuperando de entorse no tornozelo, além do meia Marco Antônio, poupado na última rodada por dores musculares.

“Temos convivido com isso (desfalques) durante todo esse período. Não gosto de ficar lamentando sobre quem está fora. O Marco Antônio deve provavelmente ter seu retorno. O Carli treinou, vamos aguardar e ver qual é a reação dele nesses dias para ver se poderemos contar com ele”, disse Enderson em entrevista coletiva.

SAMPAIO COM RETORNOS IMPORTANTES

Já o Sampaio Corrêa entrará em campo reforçado de três jogadores considerados titulares que ficaram de fora da última rodada. São eles: lateral-direito Watson, volante Betinho e o atacante Ciel.

Na lateral, Watson assumirá a vaga de Luís Gustavo, enquanto no ataque Ciel jogará no lugar de Jackson. A dúvida, porém, está no meio-campo com o retorno de Betinho. Isso porque o treinador poderá abrir mão de um atacante para jogar no 4-4-2 ou manter o 4-3-3 trocando ‘seis por meia dúzia’ tirando Léo Artur ou Eloir.