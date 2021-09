Botafogo-SP 1 x 2 Figueirense-SC – Grande vitória não faz diferença e ânimos esquentam – Futebol Interior

Ribeirão Preto, SP, 18 (AFI) – O Figueirense-SC conquistou um grande resultado fora de casa, no Santa Cruz, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. O time bateu o Botafogo-SP por 2 a 1, porém, dá adeus à próxima fase. Os gols foram marcados por Diego Tavares (duas vezes) pelos visitantes e Diego Guerra diminuiu ao Pantera.

O Botafogo cai para a sétima posição do Grupo B com 22 pontos e o Figueirense estaciona em quinto com 24. Quatro abaixo do Criciúma-SC, que bateu o Mirassol-SP por 3 a 0 e garantiu a última vaga do Grupo.

QUEM NÃO FAZ…

O Botafogo foi com tudo para cima e assustou o Figueirense nos primeiros minutos, dentro do Santa Cruz. O goleiro Rafael Santos, aos dez, precisou de uma grande defesa para manter a igualdade.

Aos 16, porém, Diego Tavares foi a dose de tranquilidade. O atacante aproveitou a falha da defesa no Pantera, que recuou para Igor Bohn muito fraco, e abriu o placar. Diego ainda driblou o arqueiro antes de completar.

A desvantagem desanimou os mandantes, que quase tomaram o segundo. Krobel encontrou Gustavo Índio livre na área, mas o centroavante não passou por Igor e os times foram ao intervalo com 1 a 0 a favor do Figueirense.

DE NOVO ELE

No segundo tempo, a história foi quase a mesma. Só há uma leve diferença na minutagem. O Botafogo iniciou melhor e exigiu defesa de Rafael Santos aos cinco, em uma bomba de Rodrigo.

Aos 17, Diego Tavares apareceu novamente para facilitar a vida do Alvinegro. Roberto, que acabara de entrar no lugar de Andrew, partiu para a linha de fundo pela direita e lançou à área. O atacante ganhou dos zagueiros e só desviou. Sem chances para Igor.

NERVOSISMO

Os ânimos esquentaram e rolou discussão. Os dois times pareciam entender que a competição estava prestes a acabar para ambos. Uma expulsão para cada lado nos bancos de reservas. Walter, substituído, pelo Botafogo e o treinador Jorginho pelo Figueirense.

A movimentação foi favorável ao Pantera. Sete minutos depois, aos 37, Diego Guerra diminuiu a vantagem, após cobrança de escanteio, mas parou por aí. O placar não se alterou antes do apito final.

ATÉ 2022

Botafogo e Figueirense encerram a participação na Série C de 2021 no sábado (25), às 17 horas. O time paulista joga contra o Ituano-SP, no Novelli Júnior e o Alvinegro duela com o Criciúma, que ganhou a última vaga, no Orlando Scarpelli.