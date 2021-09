Botafogo-SP x Figueirense-SC – Ganhar e torcer para chegar vivo na última rodada da Série C – Futebol Interior

Ribeirão Preto, SP, 17 (AFI) – Vencer ou vencer. Esse será o foco único de Botafogo-SP e Figueirense que duelam em um confronto direto na tarde deste sábado (18), às 17h, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Além de terem que sair com um resultado positivo, quem vencer precisará torcer por uma derrota do Criciúma que joga contra o Mirassol. Em caso de empate, as duas equipes estarão eliminadas.

Atualmente, o Figueirense ocupa a quinta posição com 23 pontos, enquanto o Botafogo-SP vem logo atrás, em sexto, com 21. O Criciúma, com 27 é quarto colocado e depende apenas de suas forças para avançar.

BOTAFOGO-SP

Para o duelo, o técnico Argel Fuchs terá um desfalque de ultima hora, isso porque, o jovem goleiro Caio, que teve chance na ultima rodada na meta da Pantera, acabou se machucando no treino desta quinta e esta fora. Com isso, Igor Bohn volta a ser o titular da posição.

Além dele, o zagueiro Fabão, com um desconforto muscular e Matheus Santos e Gustavo Xuxa, que estão entregues ao Departamento Medico após passarem por cirurgias, também são baixas. Por outro lado, os meias Rafael Tavares e Emerson Santos, e do atacante Luketa estão de volta após cumprirem suspensão na rodada passada. Outros jogadores como o zagueiro Gabriel Tocantins e o atacante Dudu, que foram destaques na estreia da Copa Paulista são novidades entre os relacionados.

FIGUEIRENSE

Para o duelo, o técnico Jorginho será obrigado a fazer algumas mudanças no time titular, mas a base da equipe seguirá a mesma. Suspensos após levarem o terceiro amarelo, o zagueiro Guilherme Teixeira e o atacante Bruno Paraíba, sequer viajaram com o restante do elenco. Na defesa, Lucas Cezane é o favorito para ficar com a vaga e fazer dupla de zaga com Rayne. No ataque, Everton Santos que jogou improvisado na lateral-direita no último jogo, deve ganhar a chance

Com isso, o lateral-direito André Krobel que volta a ficar a disposição após ficar de fora na rodada passada também por suspensão será o titular no setor. Além dele, o meia Rodrigo Bassani, que ficou de fora das últimas cinco rodadas, pode retornar ao time como opção para o segundo tempo.