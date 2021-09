“Botar o Criciúma na Série B” – Futebol Interior

Criciúma, SC, 21 (AFI) – O Criciúma, segundo o técnico Paulo Baier, já atingiu seus dois primeiros objetivos na Série C do Campeonato Brasileiro. Classificado com uma rodada de antecedência, o clube catarinense buscará a terceira meta e o ex-jogador assumiu a responsabilidade de recolocar o Criciúma na Série B.

“Eu sempre disse que é o nosso segundo objetivo alcançado (classificação conquistada), o primeiro era a permanência na Série C. E conseguimos a classificação com antecedência. O terceiro objetivo ainda está por vir, que é botar o Criciúma na Série B. Para isso que vim aqui”, analisou Baier.

CRESCIMENTO!

Com a ideia de poupar alguns jogadores na rodada final da primeira fase, Paulo Baier acredita que o Criciúma tem espaço para crescer na segunda fase.

“A gente vai crescer de produção, vamos observar alguns jogadores, principalmente nessa Copa Santa Catarina que tem um ganho grande para ritmo de jogo. Acredito que possamos evoluir, ganhar moral para a fase decisiva. Acredito muito nisso”, completou.

O Criciúma ocupa a quarta colocação do Grupo B com 30 pontos. Na 18ª e última rodada da primeira fase, o Criciúma visitará o eliminado Figueirense no sábado, às 17 horas, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Paulo Baier pensa em poupar alguns jogadores.