Boys from Anitta: eles prosperam após envolvimento com a cantora; veja

Morando nos EUA, Anitta tem ficado cada vez mais conhecida na terra do Tio Sam. Coisa que ela, há tempos, já conquistou no Brasil, onde é uma das estrelas de primeira grandeza. Como consequência, tudo que está a seu redor acaba chamando atenção do público. Isso vale para quem trabalha com ela, affairs, namorados, marido e até quem chama sua atenção nas redes sociais.

É como se a cantora fosse um Midas à brasileira, já que o que “toca” vira ouro: quem era anônimo é alçado à fama; se já era conhecido, fica mais ainda. Característica que, de uma forma ou de outra, acaba contribuindo para a prosperidade no campo profissional daqueles que se envolveram com a artista, de 28 anos, após ganharem projeção nacional.

A Poderosa, no ano passado, namorou com Gui Araújo. O romance ficou tão sério, que ele foi morar na casa da cantora por alguns meses. Não apenas isso: fez até uma pontinha no clipe da música “Tócame”, da cantora. Aos 34 anos, Gui já era conhecido do público por ter participado do reality show “De férias com o ex”. Sua fama, porém, aumentou durante e após o relacionamento com Anitta. Atualmente, ele, que é modelo e apresentador, participa de outro reality. Gui tem mais de 2, 6 milhões de seguidores no Instagram. Sobre o fim do relacionamento, que durou alguns meses, ele alegou que foi por motivos profissionais. Conforme relatou à imprensa, já na época, a mudança para os EUA já estava nos planos da artista.

Antes de Gui, teve Gabriel David. Relacionamento que também não durou muito: iniciaram o romance no carnaval de 2020. O ponto final no relacionamento foi colocado em meados de abril do mesmo ano. O tempo, porém, foi o suficiente para colocar o holofote sobre Gabriel, de 24 anos. Filho de Anísio Abrahão David, presidente de honra da Beija-Flor, agremiação a qual foi sempre muito ligado, o rapaz era figura conhecida no mundo do samba e no Rio de Janeiro. Situaçao que mudou depois que o relacionamento dos dois passou a repercutir nacionalmente. Gabriel e Anitta chegaram a fazer uma viagem romântica para as Ilhas Maldivas, além de ela passar um período da quarentena na casa dele, em Angra dos Reis. O empresário, atualmente, é diretor de marketing da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) e namora a atriz Giovanna Lancelotti.

Na lista de (ex) crushes de Anitta também está o modelo Caio Cabral, de 23 anos. O affair começou em dezembro de 2019, e os dois chegaram a passar as festas de fim de ano juntos. O jovem até “apareceu” no documentário da artista. Na ocasião, Anitta fazia um carinho na cabeça do rapaz, que teve o rosto escondido nas imagens. Romance breve, é verdade, mas uma projeção boa para Caio: no ano seguinte, ele foi chamado para um reality show de casais (o mesmo que Gui Araújo participou). Formado em Educação Física e lutador, ele continua modelando. No início de sua história com Anitta, tinha pouco mais de 60 mil seguidores. Hoje, com perfil verificado, acumula 786 mil admiradores na rede social.

Pietro Baltazar se envolveu com Anitta, mas só profissionalmente. O modelo caiu nas graças da cantora durante as gravações do clipe “Vai Malandra”, quando o apelidou de Justin Bieber do Vidigal, em 2017. Após as filmagens, o moço viu seu rosto estampado em portais de todo o país e chegou a ser convidado para a São Paulo Fashion Week. Desfilou para grifes masculinas e até protagonizou um ensaio para o badalado fotógrafo americano Terry Richardson, e também posou de cuecas para publicações internacionais. Seguido por quase 200 mil pessoas, Pietro continua com sua carreira na moda.

Pedro Augusto foi outro que passou a chamar atenção do público, no ano passado, depois de trocar likes com Anitta e passar a ser seguido por ela. Fãs ficaram animados com a possibilidade de a interação na web virar realidade. Desconhecido, até então, do grande público, o jogador de futebol passou a ser acompanhado de perto. No início deste ano, aos 21 anos, o jovem deixou a Bahia, onde nasceu, para atuar no América, do Rio. No currículo, jogou em times como o Paraná, no Sul. Pedro, que namora uma influenciadora, deixou o Brasil recentemente para integrar um clube na Albânia, na Europa.

O empresário Thiago Magalhães também se viu deixando o anonimato após trocar alianças com Anitta, em um termo de união estável. Os dois se casaram em outubro de 2017 e se separaram em setembro do ano seguinte. Em uma live, no ano passado, ele revelou que “não queria casar”. Acrescentou que, na época em que tomaram caminhos diferentes, foi pintado como um vilão: “era inevitável”. Atualmente, Thiago possui perfil verificado e é seguido por 611 mil pessoas no Instagram. Por lá, compartilha com eles momentos de seu trabalho (como eventos), viagens e reuniões com amigos.