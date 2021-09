Brasil 0 x 1 CRB – Alagoanos afundam lanterna e retomam posto no G4 – Futebol Interior

Maceió, AL, 21 (AFI) – Depois de dois jogos sem vencer, o CRB voltou a somar três pontos no Campeonato Brasileiro Série B. Na noite desta terça-feira, visitou o Brasil em Pelotas (RS), pela 25.ª rodada e venceu por 1 a 0. Os alagoanos conseguiram segurar a forte pressão adversária, principalmente no começo da partida, e marcaram na etapa final, com Diego Torres. O jogo marcou o retorno do público no Estádio Bento Freitas.

CLASSIFICAÇÃO

Com a vitória, o CRB retoma seu posto no G4, em quarto lugar, com 44 pontos, três a mais do que o Guarani, quinto colocado. O Brasil segue em situação delicada, na 20.ª e última colocação com 16 pontos. Terminará a rodada com, no mínimo, dez pontos de diferença para o primeiro fora do Z4.

BRASIL PRESSIONA!

Quem pensou em ver o lanterna Brasil recuado, viu algo totalmente diferente nos primeiros 15 minutos. Os gaúchos pressionaram muito a saída de bola do CRB, que ficou acuado no campo defensivo.

O time mandante chegou bem em três oportunidades, com finalizaçoes de Wesley, Caio Rangel e Paulinho. Nas duas primeiras, duas grandes defesas do goleiro Diogo Silva e, na terceira, chute muito ruim do jogador do Brasil, que completou cruzamento na pequena área, de frente para o gol.

CHANCES DO CRB E GOL ANULADO

O ímpeto do Brasil diminiu e o CRB também chegou bem em algumas oportunidades, com chutes de Pablo Dyego e Diego Torres. Aos 35, o Brasil até balançou a rede depois de o goleiro Diogo Silva sair mal do gol e socar a bola nas costas de Erison. A bola foi para o gol, mas o VAR assinalou toque de mão.

SEGUNDO TEMPO MORNO, MAS CRB ABRE O PLACAR

Na etapa final, os dois times fizeram um jogo mais truncado e de poucas chances. A primeira chegada mais perigosa foi do Brasil, em cabeçada de Ícaro após escanteio.

Aos 25, porém, o CRB construiu contra-ataque mortal. Wesley roubou a bola no meio-campo e acionou Jajá, que disparou e tocou para Diego Torres. Ele invadiu a área e teve tranquilidade para deslocar o goleiro a marcar.

PRESSÃO NO FIM

O Brasil até tentou exercer pressão no final, mas com bolas aéreas, já que não conseguia furar a defesa. O CRB recuou o time, focou na marcação e conseguiu segurar a vitória.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo no final de semana para a 26.ª rodada. No sábado, às 18h30, o CRB recebe o Avaí no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Já o Brasil joga no domingo, às 18h15, diante da Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).