Brasil acerta com meia-atacante do Grêmio – Futebol Interior

Pelotas, RS, 17 (AFI) – O Brasil acertou a contratação do meia-atacante Patrick, de 22 anos, até o final do Campeonato Brasileiro da Série B. O Grêmio cedeu o atleta ao rival gaúcho para ganhar rodagem durante a temporada.

Patrick fez todas as categorias de base no Grêmio. Teve algumas oportunidades no profissional desde 2017. Ao total foram 22 jogos com a camisa tricolor e marcou dois gols.

O atleta chega para reforçar o meio de campo do Brasil, que conta com nomes como Rildo e Gabriel Terra, além dos atacantes Kevin, Netto, Caio Rangel, André Santos e Rone, que jogam mais pelos lados de campo.

O Brasil não vence na Série B há 11 jogos. O time xavante está na penúltima colocação, com 16 pontos. A Ponte Preta, primeira fora da degola, tem 25.