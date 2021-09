Brasil bate Argentina, Dérbi sem gols, partidas na Europa e muito mais; Confira TODOS os RESULTADOS da sexta-feira – Futebol Interior

Campinas, SP, 17 (AFI) – O pré fim de semana contou com uma maratona de jogos pelo mundo. Só no Brasil, rolou vitória da Seleção Feminina do Brasil em cima da Argentina, Dérbi 201 entre Ponte Preta e Guarani, no Campeonato Brasileiro Série B e o primeiro classificado às oitavas de final da Série D.

Sem contar, a Copa Paulista, o Paulista Sub-20 e a semifinal do Amapaense. Na Europa, as principais ligas abriram as rodadas. Teve Inglês, Espanhol, Italiano, Alemão, Francês e Portugês.

O PLACAR FI não te deixa de fora das principais competições nacionais e internacionais e acompanhou de tudo no PORTAL FUTEBOL INTERIOR. Campeonato Brasileiro Série B, Série D, Seleção Brasileira Feminina, Copa Paulista, Paulista Sub-20, Amapaense, Inglês, Espanhol, Italiano, Francês, Alemão e Português AO VIVO no TEMPO REAL

CONFIRA OS RESULTADOS DO DIA:

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B – 24ª RODADA

Brusque 0 x 0 Vitória, no Augusto Bauer

Coritiba 1 x 0 Vila Nova, no Couto Pereira

Confiança 2 x 0 Sampaio Corrêa, no Batistão

Ponte Preta 0 x 0 Guarani, no Moisés Lucarelli

AMISTOSO DE SELEÇÕES FEMININAS

Brasil 3 x 1 Argentina, no Amigão

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE D – SEGUNDA FASE – 2ª RODADA

Aparecidense-GO 3 x 1 Caldense-MG, no Aníbal Batista de Toledo – Aparecidense classificada (3 x 2)

COPA PAULISTA – FASE DE GRUPOS – 2ª RODADA

GRUPO 4

São Caetano 1 x 1 Portuguesa, no Anacleto Campanella

Juventus 1 x 0 Taubaté, no Conde Rodolfo Crespi

CAMPEONATO PAULISTA SUB-20 – FASE DE GRUPOS – 7ª RODADA

GRUPO 7

São Paulo 12 x 1 SC Brasil, no Laudo Natel

CAMPEONATO INGLÊS – ÚNICA – 5ª RODADA

Newcastle 1 x 1 Leeds United, no St James Park

CAMPEONATO ESPANHOL – ÚNICA – 5ª RODADA

Celta 1 x 2 Cádiz, no Balídos

CAMPEONATO ITALIANO – ÚNICA – 4ª RODADA

Sassuolo 0 x 1 Torino, no Mapei Stadium

CAMPEONATO ALEMÃO – ÚNICA – 5ª RODADA

Hertha Berlim 2 x 1 Greuther Fürth, no Olympiastadion Berlin

CAMPEONATO FRANCÊS – ÚNICA – 5ª RODADA

Strasbourg 3 x 0 Metz, no Stade de la Meinau

CAMPEONATO PORTUGUÊS – ÚNICA – 6ª RODADA

Portimonense 2 x 1 Santa Clara, no Estádio Municipal de Portimão

CAMPEONATO AMAPAENSE – SEMIFINAL – 2ª RODADA

Independente-AP 3 x 4 Santos-AP, no Zerão – Santos classificado* Aguarda decisão no STJD