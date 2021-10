Brasil de Pelotas encaminha dispensa de seis jogadores – Futebol Interior

Pelotas, RS, 30 (AFI) – Em situação delicada e cada vez mais próximo do rebaixamento no Campeonato Brasileiro da Série B, o Brasil de Pelotas encaminhou nesta quinta-feira a dispensa de seis jogadores do elenco profissional. A medida faz parte de uma ‘faxina’ que o clube quer já visando a temporada 2022. A informação é do repórter Fernando Monassa, da Rádio Pelotense.

Não estão nos planos da diretoria: lateral-esquerdo Igor Miranda, volantes Rômulo e Gabriel Pierini; meias Paulo Victor e Lucas Santos; e atacante Luiz Fernando. Todos eles já se reuniram com o departamento de futebol e estão cientes que dificilmente continuarão no clube.

A tendência é que nas próximas semanas mais novidades sejam anunciadas pelo Brasil. A diretoria já está planejando a redução de folha salarial e a temporada do ano que vem, quando provavelmente terá que brigar para subir na Série C.

Atualmente o clube figura apenas na lanterna da Série B, com 16 pontos ganhos. São apenas duas vitórias em 27 jogos disputados.

O time voltará a campo no domingo para enfrentar o Cruzeiro, às 11 horas, no Independência, em Belo Horizonte (MG).