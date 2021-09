Brasil de Pelotas terá mudanças para buscar o improvável em Goiânia – Futebol Interior

Pelotas, RS, 17 (AFI) – Precisando reagir para escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro da Série B, o Brasil de Pelotas deve ter duas mudanças para o difícil confronto diante do Goiás, sábado, às 19 horas, no Serrinha, em Goiânia (GO), pela 24ª rodada. O Xavante quer ser o azarão do final de semana, já que enfrentará um dos candidatos ao acesso.

Ao longo da semana, o técnico Cléber Gaúcho fez duas alterações no sistema defensivo. A primeira foi a saída de Vidal para a entrada de Oliveira. Enquanto a outra foi com a saída de João Siqueira para a entrada do experiente Leandro Camilo.

E as novidades não param por aí. Depois de muito tempo afastado por grave lesão no joelho, o atacante Gabriel Poveda voltou a ser relacionado e ficará como opção no banco de reservas. Em compensação, Júnior Viçosa sequer viajou e também será ausência no Xavante.

O provável Brasil de Pelotas que enfrentará o Goiás neste sábado é: Matheus Nogueira; Oliveira, Arthur, Leandro Camilo, e Paulinho; Diego Gomes, Rômulo e Rildo; Kevin, Erison e Netto.

O Brasil de Pelotas é apenas o penúltimo colocado, com 16 pontos ganhos. São apenas duas vitórias em 23 jogos, numa campanha que deixa o time com praticamente um pé na Terceira Divisão de 2022.