Brasil-RS fica a detalhes de anunciar ex-técnico de rival da Série B – Futebol Interior

Pelotas, RS, 26 (AFI) – O Brasil-RS está perto de anunciar seu novo técnico para a reta final do Campeonato Brasileiro Série B. O clube gaúcho encaminhou a contratação do técnico Jerson Testoni, ex-Brusque-SC, e está a detalhes de fazer o anúncio oficial.

A expectativa é de que o novo treinador seja anunciado pelo Brasil ainda neste domingo, após o jogo diante da Ponte Preta, às 18h15, pela 26ª rodada. Ele chega para substituir Cléber Gaúcho, que saiu após a última derrota para o CRB, por 1 a 0. A informação é de Marcelo Prestes, da Rádio Universidade de Pelotas.

CARREIRA

Jerson Testoni é o técnico com mais jogos pelo Brusque, onde começou a carreira. De outubro de 2019 até setembro de 2021 foram 102, com 47 vitórias, 26 empates e 29 derrotas. Ele foi campeão da Copa Santa Catarina (2019) e da Recopa Catarinense (2020) e ainda obteve o acesso na Série C (2020).

SITUAÇÃO

O jogo diante da Ponte será em Campinas (SP), no Estádio Moisés Lucarelli. O Brasil ocupa a lanterna (20º) com 16 pontos, 11 a menos do que o Londrina (16º), primeiro fora da zona de rebaixamento.