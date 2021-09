Brasil-RS x Brusque-SC – Quadricolor tenta voltar a vencer diante do lanterna – Futebol Interior

Pelotas, RS, 28 (AFI) – Brasil-RS e Brusque-SC se enfrentam nesta quarta-feira às 19h, no estádio Bento Freitas, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Em campo estarão duas equipes que lutam contra o rebaixamento.

A situação dos donos da casa é mais complicada. A equipe ocupa a última posição do campeonato com apenas 16 pontos, 11 pontos atrás da primeira equipe fora do Z4, o Londrina-PR. A equipe só venceu duas partidas e marcou apenas 15 gols, tendo o pior ataque do campeonato.

Já o time catarinense entrou no Z4 na última rodada. Com 26 pontos, já pode sair da zona em caso de vitória. O problema é que essa vitória não vem há 12 jogos. Com 35 gols sofridos, a equipe tem a segunda pior defesa da competição.

BRASIL-RS

Com 99% de chances de rebaixamento, o Brasil-RS precisa de uma grande sequência de resultados positivos para escapar da degola. Contra uma equipe como o Brusque-SC, que não vence há 12 jogos, essa pode ser a oportunidade ideal para iniciar uma reação.

O jogo marcará a estreia do novo treinador Jerson Testoni, que curiosamente, estava há 2 anos no Brusque, de onde saiu recentemente. Ou seja, possui muito conhecimento sobre o rival da partida.

BRUSQUE

O Quadricolor vê na partida desta rodada a grande oportunidade de reencontrar o caminho das vitórias. A equipe comandada por Waguinho Dias deve ter algumas mudanças em relação a última partida.

Após cumprirem suspenção, Thiago Alagoano e Zé Carlos voltar a ficar à disposição. Outro que pode ganhar uma oportunidade é o zagueiro Ianson.

Lembrando que o Brusque-SC perdeu três pontos por conta do caso de injúria racial contra o jogador Celsinho, do Londrina-PR, rival direto na luta contra o rebaixamento.