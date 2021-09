Brasil-RS x Confiança-SE – Jogo dos desesperados para fugir da degola – Futebol Interior

Pelotas, RS, 6 (AFI) – Brasil-RS e Confiança-SE tem tudo para ser um dos jogos mais dramáticos do Campeonato Brasileiro Série B até aqui. O confronto é nesta terça-feira (7), às 11h. Afundados no Z4, as equipes precisam desesperadamente dos três pontos para seguirem sonhando com a permanência.

A equipe do Brasil-RS é a que menos venceu na competição. São apenas duas vitórias, sendo que a última aconteceu lá na 11ª rodada, por 1 a 0 contra o Vitória. O time ocupa a 19ª colocação com 15 pontos, oito pontos atrás do primeiro time fora da zona, o Vila Nova-GO.

Abaixo do time gaúcho, só o Confiança-SE. Com apenas 13 pontos, é o lanterna do campeonato. São seis derrotas seguidas. A última vitória aconteceu na 16ª rodada, em goleada por 4 a 0 contra o Náutico, fora de casa.

O duelo também marca o encontro do pior ataque contra a pior defesa. Enquanto os donos da casa só marcaram 13 gols até aqui, os visitantes já sofreram 36.

RETORNO IMPORTANTE

Voltando de suspensão, o meia Rildo volta a ficar à disposição do técnico Cléber Gaúcho e deve ser titular. De resto, a equipe tem tudo para ser a mesma que empatou com o Vasco em 1 a 1 fora de casa na última rodada.

O goleiro Matheus Nogueira tem sido um dos grandes destaques da equipe. Na última partida, fez grandes defesas e ainda pegou um pênalti.

AUSÊNCIAS

Já o Confiança-SE terá duas ausências importantes. O volante Serginho e o meia Jhemerson cumprem suspensão automática e não viajaram para Pelotas-RS. O meio-campista Fernando Medeiros falou sobre o jogo.

“Precisamos vencer. Se tratando de um adversário de confronto direto, vamos lá para um guerra. Não tenho dúvidas. Trabalhamos firmes essa semana e vamos sair de lá vitoriosos“, disse ele.