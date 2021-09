Brasil-RS x CRB – Alagoanos jogam por permanência no G4 – Futebol Interior

Pelotas, RS, 20 (AFI) – Sem vencer há dois jogos, o CRB não pode tropeçar nesta terça-feira, quando visitará o Brasil de Pelotas, às 19 horas, no estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O PLACAR FI acompanhará o duelo em TEMPO REAL.

O CRB vem de empate com o Vasco, por 1 a 1, em Maceió, num resultado que manteve o time em quarto lugar, com 41 pontos. Caso o time perca em Pelotas e o Guarani vença o Remo, em Campinas, os alagoanos deixarão o G4 – grupo de acesso à Série A do ano que vem.

Já o Brasil de Pelotas vive situação cada vez mais delicada. No final de semana o time perdeu para o Goiás, por 2 a 1, em Goiânia, caindo para o último lugar do campeonato, com 16 pontos – foi ultrapassado pelo Confiança. Os gaúchos estão com um pé na Série C de 2022.

XAVANTE COM BAIXAS

Com apenas dois dias de preparação entre um jogo e outro, o Brasil de Pelotas se quer conseguiu fazer uma atividade em campo para fechar a preparação para encarar o CRB. Isso porque, a equipe desembarcou no interior gaúcho na noite deste domingo depois de uma longa viajem de volta de Goiânia e o treino que iria acontecer nesta tarde de segunda foi desmarcado.

A atividade não aconteceu por conta das fortes chuvas na cidade e foi realizada, em um local fechado, no próprio hotel onde o elenco está concentrado. Para o duelo, o técnico Cléber Gaúcho não poderá contar com o goleiro Matheus Nogueira e o zagueiro Arthur, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo recebido contra o Goiás.

CRB TAMBÉM MUDA PARA FICAR NO G4

Do outro lado, o técnico Allan Aal também tem problemas para armar o time titular do CRB. Isso porque, ainda se recuperando de uma lesão na panturrilha direita que já o tirou dos jogos contra Vasco e Goiás, o zagueiro Gum segue de fora e sequer viajou para o Rio Grande do Sul com o restante da delegação.

Além dele, o lateral Guilherme Romão está fora por suspensão após levar o terceiro cartão amarelo. Com isso, Frazan deve assumir a titularidade no setor, enquanto a zaga continuará sendo formada por Ewerton Páscoa e Caetano. No mais, a equipe não deve ter grandes mudanças.