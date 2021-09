Brasil tem o segundo maior juros do mundo

A taxa básica de juros brasileira alcançou o segundo lugar no ranking de maiores juros reais do mundo (descontada a inflação). O resultado veio após a alta de 1 ponto percentual na Selic, anunciada pelo Banco Central na noite de quarta-feira (23). A Selic representa a taxa básica de juros do país e influencia diretamente na inflação.

Assim, com a decisão em vigor, o Brasil passou a Rússia, ficando atrás somente da Turquia, com juros reais de 3,34% projetados para os próximos 12 meses. O ranking é feito pela gestora de recursos Infinity Asset Management. Esse valor corresponde, de forma geral, à recompensa do investidor, que fica em 4,96% na Turquia e em 1,87% na Rússia.

Sendo assim, desde a virada de 2002 para 2003 a taxa básica não sobe tanto em tão pouco tempo. O atual ciclo de aperto monetário começou em março deste ano, como resposta à escalada da inflação no Brasil. Dessa maneira, a Selic saiu da mínima histórica de 2% ao ano para 2,75%, até chegar aos 6,25% nesta quarta-feira.

Os juros receberam um salto de 4,25 pontos percentuais em cinco reuniões consecutivas realizadas ao longo de sete meses. Sendo assim, nos três primeiros encontros, o incremento foi de 0,75 ponto percentual e nos dois últimos encontros 1 ponto percentual para cada.

Mais informações sobre o ranking pela Infinity

O ranking da Infinity ainda aponta que, entre os 168 países analisados, 82,7% mantiveram os juros, 14,3% elevaram e 3,0% cortaram. O que representa a maneira com que os países estão reagindo aos impactos econômicos da pandemia de covid-19.

“Continua a pressão da inflação global, a qual se acelerou na maioria das medidas, dadas as ainda contínuas pressões e choques de oferta ao atacado e aceleração de demanda, em vista ao processo de reabertura de diversas localidades, convertendo a maioria das taxas em terreno negativo”, explica o relatório.

Em agosto, o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) acumulado em 12 meses encostou nos dois dígitos no Brasil, a 9,68%. Já na Turquia, o índice local de preços subiu para 19,25% no mesmo mês, seguindo uma tendência alta também, enquanto que, na Rússia, a inflação está na casa dos 6,7%, de acordo com o site Trading Economics, que monitora a economia de quase 200 países.

Taxa de juros atuais descontados a inflação projetada para os próximos 12 meses

Ranking da taxa de juros dos países analisados

Posição País Juros reais Taxa de inflação em agosto (acumulado em 12 meses 1 Turquia 4,96% 19,25% 2 Brasil 3,34% 9,68% 3 Rússia 1,87% 6,7% 4 Indonésia 1,65% 1,59% 5 China 1,03% 0,8% 6 México 0,10% 5,59% 7 Japão 0,09% 0,3% 8 Colômbia -0,05% 4,44% 9 África do Sul -0,30% 4,9% 10 Malásia -0,52% 2,2%

“Ainda que se preservem os programas de alívio quantitativo, o movimento global de políticas de afrouxamento monetário perdeu força, com o aumento expressivo no número de BCs sinalizando preocupação com a inflação, em especial devido aos recentes choques de oferta e perspectiva de alta nas commodities, com diversas altas de juros”, finalizou o relatório da Infinity.