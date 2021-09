Brasil tenta contratação de ex-treinador de Paysandu e Santa Cruz – Futebol Interior

Pelotas, RS, 22 (AFI) – O Brasil de Pelotas já definiu qual seu plano A para substituir Cléber Gaúcho. Trata-se de Itamar Schülle. A informação é do jornalista Marcelo Prestas, da Rádio Universidade.

No início de setembro, Itamar Schülle foi apresentado oficialmente como treinador do Concórdia para a disputa do Campeonato Catarinense de 2022. A diretoria vai se reunir nesta quarta-feira para definir seu futuro.

O projeto apresentado pelo Brasil de Pelotas não é apenas para o restante do segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B, mas também já pensando na próxima temporada.

Nesta quarta-feira, um dia depois da derrota para o CRB, por 1 a 0, em Pelotas, a diretoria do Brasil anunciou a saída de Cléber Gaúcho.

A situação xavante na Série B é bastante delicada. Com apenas 16 pontos em 25 partidas, o Brasil amarga a lanterna do campeonato. Primeiro time fora da zona de rebaixamento, a Ponte Preta tem dez.

MAIS SOBRE ELE!

Itamar Schülle, de 55 anos, já trabalhou em alguns clubes gaúchos, como Caxias, Novo Hamburgo, São José, São Luiz e Pelotas. Essa seria a segunda passagem pelo Brasil, pois já trabalhou no clube em 2008.

O experiente treinador tem passagens por outros clubes do futebol brasileiro, como Criciúma, Botafogo-PB, Chapecoense, Operário-PR, ABC, Cuiabá, Vila Nova, Santa Cruz e Paysandu.