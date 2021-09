Brasileirão, Série B, C e D, Ligas Europeias e estaduais; Confira TODOS os RESULTADOS do sábado – Futebol Interior

Campinas, SP, 18 (AFI) – O sabadão foi muito movimentado no mundo do futebol. Todos os campeonatos praticamente tiveram jogos. Só no Brasil, rolou as quatro principais divisões e o Sub-20, além de competições em São Paulo com Segundona e Paulista Sub-17 e Sub-15 e em outros estados como Paraná, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

Na Europa, as grandes ligas deram seguimento a rodada. Os jogadores entraram em campo na Inglaterra, na Espanha, na Itália, na Alemanha, na França, em Portugal e na Argentina.

CONFIRA OS RESULTADOS DO DIA:

BRASILEIRÃO – ÚNICA – 21ª RODADA

Chapecoense 0 x 2 Palmeiras

Athletico-PR 2 x 1 Juventude

Atlético-MG 3 x 0 Sport

Bahia 1 x 1 RB Bragantino

Ceará 0 x 0 Santos

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B – ÚNICA – 24ª RODADA

Londrina 0 x 2 CSA

Botafogo 3 x 1 Náutico

Goiás 2 x 1 Brasil-RS

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE C – PRIMEIRA FASE – 17ª RODADA

GRUPO A

Floresta-CE 1 x 1 Volta Redonda-RJ

Altos-PI 2 x 3 Paysandu-PA

GRUPO B

Oeste-SP 0 x 1 São José-RS

Criciúma-SC 3 x 0 Mirassol-SP

Botafogo-SP 1 x 2 Figueirense-SC

Novorizontino-SP 1 x 0 Paraná-PR

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE D – SEGUNDA FASE – 2ª RODADA

Campinense-PB (4) 1 x 1 (2) Sergipe-SE – Campinense classificado (3 x 3)

Santo André-SP (4) 0 x 1 (5) Esportivo-RS – Esportivo classificado (1 x 1)

Joinville-SC (4) 1 x 1 (3) Bangu-RJ – Joinville classificado (2 x 2)

4 de Julho-PI 3 x 0 Penarol-AM – 4 de Julho classificado (3 x 1)

Cascavel-PR 0 x 3 Cianorte-PR – Cianorte classificado (3 x 0)

Juazeirense-BA (3) 0 x 0 (5) Atlético-CE – Atlético classificado (1 x 1)

Portuguesa-SP (1) 1 x 0 (4) Caxias-RS – Caxias classificado (1 x 1)

Boa Esporte-MG 1 x 1 União-MT – União classificado (3 x 1)

Ferroviária-SP 1 x 0 Brasiliense-DF – Ferroviária classificada (1 x 0)

CAMPEONATO BRASILEIRO SUB-20 – 16ª RODADA

Atlético-GO 1 x 2 Internacional

Grêmio 7 x 2 Sport

CAMPEONATO PAULISTA 2ª DIVISÃO – FASE DE GRUPOS – 8ª RODADA

GRUPO 2

XV de Jaú 2 x 1 Santacruzense

GRUPO 4

Paulista 2 x 2 Barcelona

Mauasense 2 x 3 Colorado Caieiras

GRUPO 5

União Suzano 1 x 0 Mauá

Manthiqueira 1 x 2 ECUS

CAMPEONATO PAULISTA SUB-17 – FASE DE GRUPOS – 5ª RODADA

GRUPO 1

I9 Football Tech 0 x 1 Inter de Bebedouro

Batatais 1 x 0 América

Monte Azul 2 x 0 Comercial

GRUPO 2

União de Iacanga 1 x 2 Novorizontino

Taquaritinga 3 x 1 Santacruzense

Comercial Tietê 1 x 3 Ferroviária

GRUPO 3

União São João 0 x 2 Ponte Preta

Itapirense 1 x 1 RB Bragantino

Mogi Mirim 0 x 0 Brasilis

GRUPO 4

Salto 0 x 1 Corinthians

União Barbarense 0 x 1 Rio Branco

Independente 1 x 1 Guarani

GRUPO 5

SC Brasil 1 x 1 São Paulo

Grêmio Osasco 1 x 2 Desportivo Brasil

SKA Brasil 2 x 2 Ituano

GRUPO 6

Guarulhos 1 x 3 Palmeiras

Nacional 1 x 1 ECUS

São José 1 x 4 Flamengo

GRUPO 7

São Caetano 1 x 0 Jabaquara

Ibrachina 1 x 2 Mauaense

CAMPEONATO PAULISTA SUB-15 – FASE DE GRUPOS – 5ª RODADA

GRUPO 1

I9 Football Tech 0 x 0 Inter de Bebedouro

Batatais 3 x 1 América

Monte Azul 1 x 2 Comercial

GRUPO 2

União de Iacanga 1 x 2 Novorizontino

Taquaritinga 0 x 0 Santacruzense

Comercial Tietê 1 x 2 Ferroviária

GRUPO 3

União São João 0 x 1 Ponte Preta

Itapirense 1 x 7 RB Bragantino

Mogi Mirim 0 x 1 Brasilis

GRUPO 4

Salto 0 x 2 Corinthians

União Barbarense 1 x 1 Rio Branco

Independente 4 x 4 Guarani

GRUPO 5

SC Brasil 2 x 3 São Paulo

Grêmio Osasco 1 x 2 Desportivo Brasil

SKA Brasil 1 x 0 Ituano

GRUPO 6

Guarulhos 1 x 6 Palmeiras

Nacional 2 x 2 ECUS

São José 0 x 2 Flamengo

GRUPO 7

São Caetano 1 x 0 Jabaquara

Ibrachina 3 x 0 Mauaense

CAMPEONATO INGLÊS – ÚNICA – 5ª RODADA

Wolverhampton 0 x 2 Brentford

Burnley 0 x 1 Arsenal

Liverpool 3 x 0 Crystal Palace

Norwich City 1 x 3 Watford

Manchester City 0 x 0 Southampton

Aston Villa 3 x 0 Everton

CAMPEONATO ESPANHOL – ÚNICA – 5ª RODADA

Elche 1 x 1 Levante

Atlético de Madrid 0 x 0 Athletic Bilbao

Rayo Vallecano 3 x 0 Getafe

Alavés 0 x 2 Osasuna

CAMPEONATO ITALIANO – ÚNICA – 4ª RODADA

Internazionale 6 x 1 Bologna

Genoa 1 x 2 Fiorentina

Salernitana 0 x 1 Atalanta

CAMPEONATO ALEMÃO – ÚNICA – 5ª RODADA

Bayern de Munique 7 x 0 Bochum

Mainz 0 x 0 Freiburg

Augsburg 1 x 0 Borussia Mönchegladbach

Arminia Bielefeld 0 x 0 Hoffenheim

Colônia 1 x 1 RB Leipzig

CAMPEONATO PORTUGUÊS – ÚNICA – 6ª RODADA

Belenenses 1 x 1 Gil Vicente

Famalicão 0 x 0 Marítimo

Arouca 2 x 2 Vitória de Guimarães

CAMPEONATO FRANCÊS – ÚNICA – 5ª RODADA

Lens 0 x 1 Lille

Saint-Etienne 1 x 2 Bordeaux

CAMPEONATO ARGENTINO – ÚNICA – 12ª RODADA

Godoy Cruz 1 x 1 Sarmiento

Vélez Sarsfield 3 x 2 Aldosivi

Racing Club 1 x 2 Talleres

Atlético Tucumán 1 x 2 Boca Juniors

CAMPEONATO PARANAENSE 2ª DIVISÃO – PRIMEIRA FASE – 7ª RODADA

Apucarana Sports 7 x 0 Araucária

PSTC 1 x 0 Nacional

Verê 1 x 1 Iguaçu

Andraus Brasil 1 x 1 Independente São Joseense

Prudentópolis 1 x 1 União

CAMPEONATO MINEIRO 2ª DIVISÃO – PRIMEIRA FASE – 2ª RODADA

GRUPO A

Poços de Caldas 0 x 0 Figueirense

GRUPO B

Inter de Minas 1 x 1 Araxá

Uberaba 1 x 0 SEP Patrocinense

GRUPO C

Boston City 1 x 0 América de Teófilo Otoni

CAMPEONATO GAÚCHO A2 – PRIMEIRA FASE – 10ª RODADA

Igrejinha 1 x 0 Cruzeiro

Tupi 1 x 0 Passo Fundo

Inter de Santa Maria 1 x 1 São Paulo

Guarani de Venâncio Aires 1 x 0 Avenida