Brasileiro ganha maior premio mundial de foto porta retrato sobre COVID

O médico-cirurgião e fotógrafo Ary Nascimento Bassous foi o vencedor do prêmio HIPA “Humanity” Photography Awards, com seu retrato intitulado por ele como “Dever”. A foto retrata a Dra. Juliana Ribeiro após oito horas contínuas de trabalho em um pronto-socorro de Covid-19 no Hospital Universitário Clementino Fraga Velho, no Rio de Janeiro.

A foto foi tirada após a médica remover os EPIs (Equipamento de proteção individual), que geram marcas em seu rosto e machucados, devido ao uso contínuo. É nítido o semblante de esgotamento, devido ao cansaço, após um turno de cuidados com vítimas de Covid-19.

Ary Bassous fala sobre a fotografia “o que te agarra é a pitada de tristeza em seu rosto ao sentir a dor pela humanidade, pois as mortes no Brasil ultrapassaram meio milhão de pessoas por conta da pandemia.” O juiz Gary Knight destaca que o que fez com que Bassous levasse o prêmio foi a capacidade de relatar a humanidade, que segundo ele “é a coisa mais importante que uma lente pode capturar”.

Knight ainda destaca que “fotografar outras pessoas apaixonadas, em crise ou explorar a vida de outras pessoas é uma das coisas mais especiais que podemos fazer como fotógrafos”. O prêmio para o fotógrafo brasileiro foi de US$ 120.000, que é equivalente a R$ 636.500, mais de meio milhão de reais. Ele fala sobre a captura nessa entrevista:

Além de Bassous, outros fotógrafos, de todo o mundo, também exploraram o combate da pandemia em seus países e os reflexos no dia a dia das pessoas. Na categoria Humanidade o prêmio foi entregue para Mads Nissen, da Dinamarca. Ela capturou o momento que Rosa Luzia Lonardi, de 85 anos, é abraçada por uma enfermeira. Foi o primeiro abraço que Rosa recebeu em cinco meses.



O segundo lugar também fala sobre afeto, durante os períodos de pandemia. Ilhan Kilinc, da Turquia, retratou “a profunda extensão do impacto psicológico infligido aos profissionais de saúde”. Essas pessoas precisaram se isolar de suas famílias, perdendo contato com filhos, por exemplo. A foto captura o momento que uma mão vê seu filho, através de barreiras físicas, para impedir a contaminação.

Além das fotos de Covid, o concurso também premiou outros assuntos. Alguns outros contemplados capturaram o conflito no Líbano, a crise migratória, entre vários outros assuntos. Para conferir todas as fotos, acesse este link.

