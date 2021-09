Brasileiro na Sul-Americana, Série B, Definições na Copa do Brasil Sub-17, Aspirantes e muito mais; Confira TODOS os RESULTADOS da quinta-feira – Futebol Interior

Campinas, SP, 23 (AFI) – A quinta-feira não foi tão movimentada no mundo do futebol. Poucas partidas agitaram o pré sextou. O que não diz sobre a importância de cada duelo. Na Copa Sul-Americana, o Athletico-PR entrou em campo pelo primeiro jogo da Semifinal. Assim como Palmeiras e São Paulo, nas quartas de final da Copa do Brasil Sub-17.

Ainda rolou o fechamento da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, a definição dos semifinalistas do Brasileiro de Aspirantes, Paulista Feminino e Sub-20, no Brasil. Na Europa, espanhóis e italianos calçaram as chuteiras.

O PLACAR FI não te deixa de fora das principais competições nacionais e internacionais e acompanhou de tudo no PORTAL FUTEBOL INTERIOR. Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro Série B e de Aspirantes, Paulista Feminino e Sub-20, Copa do Brasil Sub-17, Espanhol e Italiano AO VIVO no TEMPO REAL

CONFIRA OS RESULTADOS DO DIA:

COPA SUL-AMERICANA – SEMIFINAL – 1ª RODADA

Peñarol-URU 1 x 2 Athletico-PR

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B – ÚNICA – 25ª RODADA

CSA 2 x 0 Botafogo

BRASILEIRO ASPIRANTES – 2ª FASE – 6ª RODADA

GRUPO C

Figueirense 0 x 4 Grêmio

Ceará 0 x 1 Corinthians

GRUPO D

Avaí 0 x 1 Fortaleza

Bahia 4 x 1 RB Bragantino

CAMPEONATO PAULISTA FEMININO – PRIMEIRA FASE – 6ª RODADA

Nacional 0 x 6 São Paulo

Pinda 0 x 1 Taubaté

CAMPEONATO PAULISTA SUB-20 – FASE DE GRUPOS – 8ª RODADA

GRUPO 1

Fernandópolis 1 x 0 Monte Azul

América 2 x 2 Tanabi

GRUPO 2

Vocem 1 x 2 Assisense

XV de Jaú 1 x 1 Taquaritinga

Marília 1 x 2 Penapolense

GRUPO 3

Ferroviária 6 x 0 Velo Clube

XV de Piracicaba 1 x 2 Independente

Inter de Limeira 1 x 2 São-Carlense

GRUPO 4

Itapirense 0 x 0 Ponte Preta

Brasilis 1 x 2 Rio Branco

Amparo 2 x 2 Jaguariúna

GRUPO 5

Guarani 1 x 1 Ituano

São Bernardo 0 x 1 Desportivo Brasil

Capivariano 0 x 1 Atibaia

GRUPO 6

Portuguesa 3 x 0 Nacional

RB Bragantino 1 x 0 Ibrachina

GRUPO 7

Osasco Audax 4 x 2 Grêmio Osasco

São Paulo 2 x 1 Oeste

São Bento 4 x 1 SC Brasil

GRUPO 8

Palmeiras 3 x 0 São José

Taubaté 1 x 1 Flamengo

União Mogi 2 x 0 ECUS

GRUPO 9

Santos 1 x 3 São Caetano

Portuguesa Santista 0 x 1 Água Santa

EC São Bernardo 1 x 1 Santo André

COPA DO BRASIL SUB-17 – QUARTAS DE FINAL – 1ª RODADA

Palmeiras 2 x 0 Athletico-PR

São Paulo 1 x 1 Fluminense

CAMPEONATO ESPANHOL – ÚNICA – 6ª RODADA

Granada 2 x 3 Real Sociedad

Osasuna 1 x 3 Real Bétis

Cádiz 0 x 0 Barcelona

CAMPEONATO ITALIANO – ÚNICA – 5ª RODADA

Sampdoria 0 x 4 Napoli

Torino 1 x 1 Lazio

Roma 1 x 0 Udinese