Brasileiros nas Finais, Ponte e Guarani, rodada de Liga dos Campeões e muito mais; Confira TODOS os RESULTADOS da quarta-feira – Futebol Interior

Campinas, SP, 29 (AFI) – Mais definições rolaram na quarta-feira e com brasileiros. A final da Copa Libertadores está definida, o primeiro finalista da Copa Sul-Americana e mais um semifinalista na Copa do Brasil Sub-17. No Brasil, ainda rolou Campeonato Brasileiro Série B, Copa Paulista, Paulista Feminino e a Segundona.

O destaque internacional fica para maior competição europeia. Chegou ao fim a segunda rodada na Fase de Grupos da Liga dos Campeões com direito a surpresas e goleadas.

CONFIRA OS RESULTADOS DO DIA:

COPA LIBERTADORES – SEMIFINAL – 2ª RODADA

Barcelona-EQU 0 x 2 Flamengo – Flamengo classificado

COPA SUL-AMERICANA – SEMIFINAL – 2ª RODADA

Libertad-PAR 1 x 3 RB Bragantino – RB Bragantino classificado (5 x 1)

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B – ÚNICA – 25ª RODADA

Guarani 1 x 1 Cruzeiro

Brasil-RS 0 x 2 Brusque

Vitória 0 x 0 Botafogo

CSA 2 x 1 Ponte Preta

COPA PAULISTA – FASE DE GRUPOS – 5ª RODADA

GRUPO 3

Primavera 3 x 2 EC São Bernardo

PAULISTA FEMININO – PRIMEIRA FASE – 7ª RODADA

São Paulo 1 x 0 Santos

RB Bragantino 1 x 0 Palmeiras

São José 1 x 0 Portuguesa

Corinthians 8 x 0 Pinda

CAMPEONATO PAULISTA 2ª DIVISÃO – FASE DE GRUPOS – 10ª RODADA

GRUPO 1

Catanduva 0 x 0 Rio Branco

Inter de Bebedouro 0 x 1 Matonense

Taquaritinga 1 x 1 Independente

GRUPO 2

Vocem 1 x 0 XV de Jaú

Grêmio Prudente 2 x 0 Paulista

GRUPO 3

São-Carlense 1 x 0 Mauá

GRUPO 4

Colorado Caieiras 0 x 2 União Suzano

GRUPO 5

União Mogi 0 x 0 Flamengo

LIGA DOS CAMPEÕES – FASE DE GRUPOS – 2ª RODADA

GRUPO E

Benfica-POR 3 x 0 Barcelona-ESP

Bayern de Munique-ALE 5 x 0 Dínamo de Kiev-UCR

GRUPO F

Atalanta-ITA 1 x 0 Young Boys-SUI

Manchester United-ING 2 x 1 Villarrreal- ESP

GRUPO G

RB Salzburg-AUS 2 x 1 Lille-FRA

Wolfsburg-ALE 1 x 1 Sevilla-ESP

GRUPO H

Zenit-RUS 4 x 0 Malmö-SUE

Juventus-ITA 1 x 0 Chelsea-ING

COPA DO BRASIL SUB-17 – QUARTAS DE FINAL – 2ª RODADA

Athletico-PR 4 x 3 Palmeiras – Palmeiras classificado (5 a 4)

CAMPEONATO PARANAENSE 2ª DIVISÃO – SEMIFINAL – 1ª RODADA

PSTC 0 x 2 Independente São Joseense

Apucarana Sports 2 x 1 União