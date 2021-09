Brasiliense antecipa viagem para Araraquara para decisão da vaga – Futebol Interior

Brasília, DF, 14 – Brasiliense Futebol Clube acabou antecipando para esta quarta-feira sua viagem para Araraquara, no interior de São Paulo, para o confronto do próximo sábado frente à Ferroviária. A partida é válida pelo grupo B11 da série D, jogo da volta.

SITUAÇÃO

Como no primeiro jogo em Brasília terminou empatado em 0 a 0, a decisão da vaga para a próxima fase da série D está em aberto. Um novo empate leva a decisão para penalidades máximas. Quem vencer se classifica e aí enfrentará o vencedor do confronto entre Santo André e Esportivo/RS.

EQUIPE

O jovem técnico Luan Carlos não conta mais com os serviços do meio campista Didira, ele que foi disputar a série B pelo CSA de Alagoas. Quem retorna de suspensão é o meio campista Jorge Henrique. Já as dúvidas continuam sobre se Ferrugem e Zotti estarão em condições para o confronto do ano frente à Ferroviária, na Fonte Luminosa, no sábado às 17 horas.

Os treinamentos finais do Brasiliense a partir de quinta-feira já serão em solo paulista, já se ambientando para a batalha final frente à Ferroviária, em Araraquara no sábado.