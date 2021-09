Brasiliense anuncia reforço com passagens por Gama e Goiás – Futebol Interior

Brasília, DF, 23 (AFI) – Mesmo ainda brigando para anular o jogo contra a Ferroviária pela Série D. O Brasiliense também pensa na Copa Verde. O Jacaré anunciou a chegada do volante João Torres, de apenas 22 anos, que tem passagens pelo rival Gama, Goiás e estava defendendo o Bangu durante a última Série D.

O jogador foi apresentado à comissão técnica do Brasiliense na última quarta-feira, quando teve o primeiro contato com os novos companheiros e realizou a primeira atividade com a camisa amarela. O Jacaré, agora, precisa regularizar o novo atleta do elenco no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O clube, porém, terá bastante tempo para isso, já que a Copa Verde tem data marcada para o mês de outubro.

TEMPO PARADO

Com a eliminação na Série D do Campeonato Brasileiro no último sábado para a Ferroviária, o próximo compromisso oficial do time do DF, será apenas em meados de outubro. O Brasiliense estreia na Copa Verde diante do Rio Branco, de Vitória, no Espírito Santo, em data ainda a ser confirmada pela CBF. A tendência é que o jogo seja no dia 13 ou 14. Até lá, o elenco seguirá trabalhando no centro de treinamentos, no Setor de Clubes Sul.