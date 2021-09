Brasiliense começa a preparação para enfrentar a Ferroviária – Futebol Interior

Brasília, DF, 06 (AFI) – Depois da conquista da classificação para a próxima fase da Série D do Brasileiro, ficando na quarta posição do Grupo A5 com 21 pontos ganhos, o Brasiliense Futebol Clube se volta agora para o confronto diante da Ferroviária de Araraquara, do interior paulista.

Após empatarem fora de casa frente ao Goianésia por 1 a 1, onde o jacaré brasiliense saiu perdendo e Tobinha acabou empatando o confronto, o jovem técnico Luan Carlos começa a mobilizar seu elenco para enfrentar o time paulista. Pela melhor campanha na primeira fase, a Ferroviária terá o direito de jogar a segunda partida em seu estádio.

REFORÇO E DESFALQUES

Para a primeira das batalhas frente à Ferroviária, o comandante do Brasiliense contará com o retorno do volante e zagueiro Lídio, após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Quem está fora da partida diante dos paulistas é o experiente Jorge Henrique, punido pelo terceiro cartão amarelo.

No departamento médico estão os zagueiros Preto Costa e Keynan, o lateral direito Diogo e o atacante Daniel Alagoano. O zagueiro Keynan está com a situação mais complicada e deve demorar a ficar à disposição do técnico Luan Carlos. O recém contratado Liel está aprimorando sua forma física para estar à disposição do treinador.

Os trabalhos da semana serão realizados tanto no CT do clube, como também, no local do confronto frente à Ferroviária/SP, a Boca do Jacaré.

TRÊS JOGADORES VÃO REENCONTRAR SEU EX-TIME



No Brasiliense, o jogador Milton Junior, o meio campista Alan Mineiro e o atacante Zé Love já atuaram no adversário do próprio sábado em Taguatinga. Alan Mineiro e Milton Junior foram atletas importantes na campanha do time paulista e são sempre lembrados pelo torcedor de Araraquara.