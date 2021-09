Brasiliense-DF 0 x 0 Ferroviária-SP – Decisão fica para a Fonte Luminosa, em Araraquara – Futebol Interior

Brasília, DF, 12 (AFI) – Neste domingo, no estádio Defelê, no Plano Piloto de Brasília, o Brasiliense Futebol Clube recebeu a Ferroviária na primeira partida do mata-mata da segunda fase da Série D do Brasileiro, grupo B11. O jogo terminou empatado em 0 a 0. Com este resultado a decisão ficou para o próximo sábado, em Araraquara, no estádio da Fonte Luminosa.

Quem vencer se classifica. Em caso de empate, a decisão será nas penalidades máximas.

O JOGO

Com uma temperatura de 33 graus e umidade do ar de 11%, clima de deserto, foi iniciado o confronto na Capital do Brasil. O time da Ferroviária partiu para o ataque logo a um minuto de jogo e Julio Vitor perdeu a chance de abrir o placar. O time paulista continuava atacando. O Brasiliense teve uma oportunidade aos 13 minutos em cobrança de falta de Alan Mineiro, mas a zaga paulista salvou. Aos 14 minutos numa saída errada do Brasiliense, quase a Ferroviária aproveitava. Aos 16 minutos, uma falta para a Ferroviária que foi batida por Bruno Santos e o goleiro Edmar Sucuri defendeu.

O Brasiliense chegava na área da Ferroviária em cobranças de falta, como aconteceu aos 20 minutos através de Alan Mineiro, mas sem levar perigo ao gol paulista. Aos 21 minutos, uma boa trama do Brasiliense e Zé Love estava pronto para finalizar, mas a arbitragem marcou impedimento. Aos 30 minutos, novamente em cobrança de falta, o Brasiliense finalizou com Peu, mas a bola bateu na barreira. Aos 38 minutos, Wagner Balotelli finalizou de fora da área pela linha de fundo. Aos 46 minutos a bola do jogo para a Ferroviária. Jefinho apareceu livre e finalizou para grande defesa de Edmar Sucuri, e no rebote Jefinho finalizou para fora.

ETAPA FINAL

No segundo tempo a Ferroviária foi para o ataque aos três minutos em cobrança de falta de Bruno Santos, mas ficou na barreira. O Brasiliense respondeu com Luquinhas, mas a zaga paulista conseguiu controlar as ações. Aos sete minutos Tobinha tentou de longe e o goleiro Saulo defendeu. Aos oito minutos o Brasiliense reclamou uma penalidade máxima em Tobinha. A arbitragem afirmou que não houve nada. Em seguida Peu cobrou falta para o Brasiliense e a zaga afastou.

Aos 13, Zé Love cobrou falta e o goleiro Saulo espalmou para escanteio. A Ferroviária teve duas investidas no contra ataque mas não chegou ao gol do Brasiliense. Aos 23 minutos mais uma falta para o Brasiliense. Zé Love cobrou e o goleiro Saulo defendeu. Aos 24 minutos Bruno Santos, da Ferroviária, cruzou para a área do Brasiliense e Edmar Sucuri defendeu.

Na marca de 46 minutos, falta para a Ferroviária. Bernardo levantou na área e a Ferroviária reclamou de pênalti, pois a bola teria batido na mão de jogador do Brasiliense. Aos 48 minutos falta para o Brasiliense. Zé Love bateu e o goleiro Saulo mandou para escanteio.

PRÓXIMA PARTIDA

O confronto de volta entre Ferroviária e Brasiliense será no próximo sábado no estado da Fonte Luminosa, a partir das 17 horas em Araraquara, em São Paulo.