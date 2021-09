Brasiliense-DF encerra preparação para o jogo do ano contra o Goianésia-GO – Futebol Interior

Taguatinga, DF, 2 (AFI) – O Brasiliense-DF, do técnico Luan Carlos, finaliza na manhã desta sexta-feira a preparação para o jogo do ano. Neste sábado, a partir das 16h, a equipe enfrenta o Goianésia-GO, no interior goiano. Será o encerramento da primeira fase do Grupo A4 da Série D do Campeonato Brasileiro.

As duas equipes têm 20 pontos ganhos, porém o Brasiliense tem uma vitória a mais (6 a 5) em relação ao Goianésia. Por isso, o time candango joga com a vantagem de se classificar para a próxima fase com um simples empate. Ao Goianésia, só a vitória o classifica à segunda fase.

PREPARAÇÃO

Para esta batalha, no Vale do São Patrício, em Goianésia-GO, o técnico Luan Carlos conta com os retornos do zagueiro Gustavo Henrique e do artilheiro Zé Love, ambos que cumpriram suspensão na última partida. Em contrapartida, o polivalente Lídio, que recebeu o terceiro cartão amarelo, está fora da partida diante do time goiano.

O recém-contratado Liel e o meio-campista Bernardo não devem estar entre os relacionados para o confronto em Goiás. Quem também está fora, mas por lesão, são os zagueiros Preto Costa e Keynan, o lateral-direito Diogo e o atacante Daniel Alagoano. O meio-campista Peninha teve seu contrato renovado com o Jacaré.

O provável Brasiliense para este jogo tem: Edmar Sucuri; Arlen, Badhuga, Gustavo Henrique e Wagner Balotelli (Peu); Aldo, Zotti e Alan Mineiro (Ferrugem); Luquinhas, Zé Love e Tobinha.

A viagem para Goianésia será nesta sexta-feira.

O QUE ESTÁ EM JOGO

Caso o Brasiliense empate com o Goianésia, então conquistará a quarta vaga da chave. Com isso, o seu adversário na próxima fase seria a Ferroviária. Em caso de vitória, o Jacaré chegaria aos 23 pontos ganhos e dependeria do resultado da partida entre o União Rondonópolis-MT, que é o terceiro colocado, com 21 pontos, diante do Porto Velho-RO, fora de casa. Caso o Brasiliense assuma a terceira colocação da chave, o seu adversário hoje seria o Boa Esporte-MG.

Já o Goianésia, se vencer, garante a classificação. Ele pode ser o quarto colocado e enfrentara Ferroviária. Mas pode também assumir a terceira posição, dependendo do tropeço do União Rondonópolis. Tudo será definido neste sábado.