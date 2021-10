Brasiliense-DF tem chegadas e saídas de atletas visando a competição – Futebol Interior

Brasília, DF, 30 (AFI) – Depois da eliminação traumática da Série D do Brasileiro, pois foi derrotado no segundo jogo da segunda fase pela Ferroviária por 1 a 0, em um pênalti bastante discutido, o Brasiliense Futebol Clube se volta para a estreia na Copa Verde. A estreia será dia 13 de outubro, no estádio Serejão atuando diante do Rio Branco, do Espírito Santo.

A diretoria do Brasiliense acabou fazendo uma adequação no seu elenco. Foram embora o lateral direito Alex Murici e o atacante Bruno Nunes. Em contra partida, chegaram ao clube o lateral direito Andrezinho que estava na Segunda Divisão do DF. Outras duas novidades foram as chegadas dos atacantes Kesley e Dudu.

Kesley tem 26 anos e passou por CSA, Santos, Penapolense e Oeste de São Paulo. Também esteve na Juazeirense, da Bahia. Já o atacante Dudu, 22 anos, começou no Atletico Itapemirim do Espirito Santo. Passou pelo Sampaio Correia, do Rio de Janeiro, Porto Velho e Humaitá, do Acre.

O time comandado pelo técnico Luan Carlos continua trabalhando forte. Esta semana realizou um amistoso frente ao Inhumas/GO e venceu por 5 a 1.

NO AGUARDO

O Departamento jurídico do Brasiliense aguarda o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) do Rio de Janeiro, sobre a solicitação feita pelo clube candango pela anulação da partida frente a Ferroviária/SP. A alegação do Brasiliense é um erro de direito, pois o pênalti que deu a vitória ao time paulista, a falta teria ocorrido fora da área.