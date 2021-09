Brasiliense-DF x Ferroviária-SP – Segunda melhor campanha desafia a experiência do Jacaré – Futebol Interior

Taguatinga, DF, 10 (AFI) – Brasiliense-DF e Ferroviária começam neste domingo a primeira das duas partidas da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam às 15h, no estádio Defelê, em Brasília-DF.

O clube do Distrito Federal sofreu para conquistar a classificação, que foi confirmada somente no último jogo. O Jacaré terminou na quarta colocação do Grupo A5, com 21 pontos, e garantiu a vaga no saldo de gols.

Já a Ferroviária sobrou durante toda a primeira fase. A equipe comandada pelo técnico Elano foi a líder da chave A6, com 33 pontos, nove a mais que o segundo colocado Boa Esporte-MG.

BRASILIENSE

Para esta partida, o técnico Luan Carlos não poderá contar com o atacante Jorge Henrique, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O lateral-direito Diogo, entregue ao departamento médico, também está fora. Já o meia Zotti, contundido, é dúvida.

O volante Ferrugem, que corre contra o tempo para ficar à disposição, fez uma análise e falou o que espera das partidas diante de Ferroviária.

FERROVIÁRIA

Na Ferroviária, o técnico Elano quer a equipe com o mesmo futebol da primeira fase, quando teve a segunda melhor campanha. Em relação ao time que vai a campo, o comandante poderá escalar o que tem de melhor, já que não tem atletas suspensos ou contundidos.

Titular da meta da Ferroviária, o goleiro Saulo quer a sua equipe concentrada para conquistar um bom resultado neste jogo de ida.

“Sabemos que a decisão não se define neste primeiro jogo, porém o resultado do primeiro jogo vai falar muito o que vai ser o segundo, temos de entrar concentrados. Vão ser 180 minutos, porém esses 90 podem definir muitas coisas. Temos de tentar trazer o melhor resultado possível de lá para definir em casa, no nosso território, uma classificação”, projetou.