Brasiliense repatria lateral que esteve no clube em duas temporadas – Futebol Interior

Taguatinga, DF, 10 (AFI) – Com dificuldades para definir seu lateral direito titular, pois Diogo está entregue ao departamento médico, o Brasiliense-DF anunciou a contratação de Alex Murici, que já passou pelo clube nas temporadas de 2019 e 2020. O jogador estava no Paraná Clube, na Série C do brasileiro.

Embora tenha sido regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, Murici não ficará à disposição do técnico Luan Carlos para o primeiro confronto diante da Ferroviária, neste domingo em Brasília-DF. O jogador cumpre suspensão ainda válida pelo seu ex-clube.

MONTAGEM DO TIME

Enquanto isso, buscando alternativas no seu elenco, Luan Carlos deve improvisar Sandy na lateral direita, ou o especialista da posição Arlen, caso Ferrugem não seja liberado pelo departamento médico. Já no meio de campo, outro atleta que virou dúvida foi Zotti, também contundido. Nesta posição, o comandante do Brasiliense pode utilizar Alan Mineiro, Didira ou até mesmo Peninha, caso Zotti seja vetado para o compromisso.

No comando do ataque, Zé Love deve ter a companhia de Tobinha e Luquinhas ou Maicon Assis. O jacaré brasiliense encerrou seus preparativos nesta sexta-feira. Neste sábado, pela manhã, um trabalho mais leve para Luan Carlos bater o martelo sobre o time que entrará a Ferroviária neste domingo, pela ida da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro.