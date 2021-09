Brasiliense x Ferroviária será no Defelê e não na Boca do Jacaré – Futebol Interior

Taguatinga, DF, 6 – A diretoria do Brasiliense se reuniu e solicitou à Confederação Brasileira de Futebol para que o primeiro jogo da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro, diante do Ferroviária, saísse do estádio da Boca do Jacaré e passasse para o estádio Defelê, localizado no fundo do Palácio do Planalto, no Plano Piloto de Brasília. As condições do gramado do Defelê estão melhores que a Boca do Jacaré.

A partida será neste domingo, às 15h. Será o primeiro confronto do time candango com a equipe do interior paulista. Por ter melhor campanha na primeira fase, o time de Araraquara ganhou o direito de disputar a segunda partida em seus domínios. Este segundo confronto está agendado para o dia 18 de setembro, sábado, às 17h, na Arena Fonte Luminosa.

NOVIDADES

O técnico do Brasiliense, Luan Carlos, contará com o retorno ao grupo do volante Lídio, após cumprir suspensão. Quem está fora desta primeira batalha será o experiente Jorge Henrique, punido pelo terceiro cartão amarelo.

O atacante Zé Love e os meio-campistas Milton Junior e Alan Mineiro vão reencontrar seu ex-time.

O HISTÓRICO DO BRASILIENSE ATÉ AQUI NA SÉRIE D DO BRASILEIRO:

• 2014: Jacaré ficou na quinta posição, com 23 pontos ganhos. Foi eliminado pelo Brasil de Pelotas nos pênaltis, na Boca do Jacaré.

• 2018: Brasiliense ficou em 12º lugar, com 18 pontos ganhos. Foi eliminado pelo Campinense nas penalidades máximas.

• 2019: Jacaré ficou na 25ª posição, com 13 pontos ganhos. Foi eliminado pelo Vitória/ES na Boca do Jacaré.

• 2020: Brasiliense ficou na nona posição, com 40 pontos ganhos. Foi eliminado pelo Mirassol/SP.