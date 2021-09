A BrasPine & Braslumber recruta recém-formados de diversas áreas para participar de seu programa de trainee 2021. As empresas do setor madeireiro, que trabalham no beneficiamento da madeira de pinus, buscam pessoas proativas e com vontade de crescer e se desenvolver profissionalmente.

Ao todo, serão 21 vagas para as áreas Industrial, Novos Negócios, Qualidade, Produção, Administrativo/Financeiro, Gestão de Pessoas e Comercial. Durante o programa, os contratados terão a oportunidade de vivenciar o dia a dia de uma empresa de grande porte e contribuir com a missão de valorizar o mercado da construção civil e do mobiliário!

Para concorrer é preciso ter se formado entre 2017 e 2020 nos cursos de Administração, Engenharias, Mecatrônica e Processamento de Dados ou cursos relacionados à Tecnologia, Gestão de Pessoas, Comércio Exterior e Gestão Empresarial.

Ainda, é importante ter disponibilidade para atuar presencialmente nas cidades de Jaguariaíva (PR) e Telêmaco Borba (PR), pelo menos inicialmente.

Você Pode Gostar Também:

Os novos talentos receberão salário mensal de R$ 6 mil e terão direito, ainda, a subsídio aluguel por 12 meses (no valor de R$ 1 mil), plano de saúde nacional, plano odontológico, seguro de vida, incentivo educação, day off de aniversário, vale alimentação e bônus assiduidade.

Como se candidatar

Os interessados em participar do programa da BrasPine & Braslumber deverão acessar o site https://conteudo.sharerh.com/programa-trainee-braspine-braslumber-2021 e cadastrar seu currículo.

As inscrições podem ser feitas até o dia 19 de setembro e o processo seletivo, que contempla dinâmica em grupo, painel e entrevista com gestores, será conduzido pela Share RH, empresa especializada em recrutamento, seleção e projetos para gestão de pessoas.