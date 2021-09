BRF recruta profissionais na Grande São Paulo

Está em busca de uma oportunidade de emprego? Esta pode ser a sua chance, já que a BRF está recrutando profissionais na Grande São Paulo. As contratações vão de encontro com a expansão da companhia de alimentos, que anunciou recentemente a inauguração de dez novas unidades de loja conceito na região para os próximos meses.

Ao todo, são mais de 150 oportunidades destinadas a profissionais interessados em atuar nos cargos de supervisor de loja e operador. Os contratados serão alocados nas lojas Mercato Sadia, que visa disponibilizar mais soluções práticas, saborosas e de alta qualidade diretamente ao consumidor por meio de uma experiência diferenciada!?

As lojas são segmentadas a fim de garantir que os clientes encontrem todos os itens necessários para seu dia a dia – do preparo de churrasco, café da manhã e refeições à momentos especiais. ?Ainda, o local também comercializa produtos como azeites, bebidas, temperos, entre outros.

Para esta seleção, candidatos com mais de 50 anos e pessoas com deficiência terão prioridade. Para o cargo de supervisor, é importante ter ensino superior completo e disponibilidade para trabalhar das 07h às 15h em regime de escala, que inclui finais de semana e feriados. O salário, segundo a empresa, é de R$4.400,00.

Já a função de operador de loja exige ensino médio completo e, também, disponibilidade para trabalhar em turnos, com atuação nos finais de semana e feriados em escala. A remuneração inicial é de R$1.700,00.

A princípio as vagas estão distribuídas no município de São Paulo, nos bairros de Santa Cecília, Morumbi, Brooklin, Vila Sónia, Planalto Paulista, e na cidade de Santo André.

Além do salário, os contratados receberão um pacote de benefícios que contempla plano de saúde, vale alimentação, vale transporte, cesta de produtos, plano de previdência privada, desconto nas lojas e muito mais.

Como se candidatar

Os interessados deverão acessar o Portal de Talentos para cadastrar o currículo e participar do processo seletivo. As inscrições se encerram no próximo 19 de setembro.