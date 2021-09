Briga, reviravolta e mais: saiba o que aconteceu na primeira votação de ‘A Fazenda’

O clima esquentou na noite da última terça-feira (21), em “A Fazenda”. A primeira formação da roça gerou atrito entre os peões e colocou quatro famosos na berlinda com chances de sair do reality.

Logo no início, uma reviravolta tomou conta do jogo quando Bill mostrou os poderes que tinha ganhado dando para Victor Pecoraro o direto de trocar dois peões da baia por outros que não estavam por lá. Ele tirou Dayane e Liziane para colocar Solange e Nego do Borel.

O Fazendeiro, Gui Araújo, votou em Nego do Borel e colocou o funkeiro na roça. Conforme a votação avançou alguns barracos tomaram conta da sede, Solange e Bill trocaram farpas após o voto da morena no galã, que ainda o chamou de “Aclebiano”, sendo corrigida pela apresentadora Adriane Galisteu.

Outra treta envolveu Dayane Mello e MC Gui que trocaram votos e apontaram defeitos um do outro no game, o clima pesou e a modelo interrompeu o cantor algumas vezes para tentar rebater os comentários.

O maior bate boca da noite ficou por conta de Medrado e Rico, a cantora acusou o influencer de “fofocar” sobre a vida financeira de Marina Ferrari e o peão se exaltou ao ver seu nome ser colocado no jogo. Até Tati Quebra Barraco precisou testemunhar o que viu para colocar os “pingos nos is”.

“Além de ela ser soberba, ignorante e falsa ela é mentirosa”, disse Rico. “Você trouxe pro jogo que a família dela tem dinheiro […] O Brasil está vendo”, rebateu Medrado.

Por fim, o Fazendeiro da semana precisou escolher entre Liziane ou Dayane para irem para berlinda, ambas receberam 4 votos dos peões. A escolhida pelo ex de Anitta foi a polêmica modelo, Liz. Ela por sua vez, puxou Solange Gomes para a roça.

Na dinâmica do “Resta 1”, o quarto banquinho foi ocupado por Erika Schneider, que rapidamente vetou Nego do Borel da prova do fazendeiro e o levou direto para a roça.

Veja os melhores momentos: