“Brincadeira de mau gosto”: PC prende autor do assassinato de idoso no Sertão

A equipe do delegado Rodrigo Cavalcanti, titular de Delmiro Gouveia, prendeu nesta terça-feira, 14, o autor do assassinado do idoso José Alves da Silva, de 73 anos, conhecido como Pindoba. Crime ocorrido numa estrada vicinal no Sítio Boa Vista, zona rural da cidade de Mata Grande, na manhã do último sábado, dia 11. A vítima voltava da feira quando foi assassinada com um tiro na cabeça.

O assassino, era um empregado eventual do idoso, que confessou o crime aos familiares e depois fugiu. Desde então a polícia estava a sua procura. O delegado afirma que ele usou um revólver calibre 38 para atirar contra a vítima. O motivo teria sido banal.

O delegado contou que o criminoso é uma pessoa de 'temperamento forte' que há tempos se irritava com as piadas da vítima. No dia do crime, ambos teriam se encontrado acidentalmente na estrada e teve início uma discussão, que resultou na morte do idoso.

O autor do crime ficará preso na delegacia regional, à disposição da Justiça.