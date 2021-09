Brown fala sobre saída de Rafa Chaves e Paula Saffer, vocalistas anteriores da Timbalada

Nesta quinta-feira (30), Carlinhos Brown falou sobre a saída de Rafa Chagas e Paula Sanffer da Timbalada. O assunto foi levantado durante uma coletiva de imprensa, onde Denny Denan anunciou o seu retorno a banda. Agora, Denny e Buja Ferreira lideram o grupo, que completa 30 anos neste ano.

“Em especial, meus parceiros Rafa e Paula Sanffer. Sem eles, a gente poderia inclusive não estar aqui hoje. Poderia ter sido um hiato muito maior. Eles foram de extrema importância pra isso e migraram de uma forma muito positiva para suas carreiras solo”, explicou o cacique.

Carlinhos aproveitou para agradecer a todos os outros vocalistas que integraram a Timbalada. Entre eles, Marienne de Castro, Ninha, Patrícia, Xexéu entre outros.

O cacique anunciou também muitas novidades que estão por vir envolvendo a ‘Timba’. Para começar, os ensaios de verão que já tem data marcada, 5 de dezembro, no Candyall Gueto Square. Já os ensaios do bloco serão realizados no Museu do Ritmo.

Denny Denan, Carlinhos Brown e Buja Ferreira no Candyall (Foto: Mayra Lopes)



Parceria

Denny e Buja já estão em sintonia. Em entrevista ao iBahia, ambos estavam com brilho nos olhos ao falar das novidades dessa nova formação da Timbalada. Quando questionados sobre a rotina e sobre a parceria, Denny revelou que tudo ainda está muito recente.

“O nosso momento a gente ainda não começou, né? A nossa vibe a gente ainda não começou pelo fato de que tudo foi de uma semana pra cá. Em menos de uma semana pra cá na verdade…a gente já se viu semana passada pra tirar foto, a gente tá aqui hoje, a gente já se viu no ensaio, entendeu? Então, a gente tá começando a namorar, né? Nem namorar, ainda não chegou no namoro, mas estamos na fase de já fazer um carinho, a paquerar. Enfim…Então, então é isso, tudo vai ser ainda a partir de hoje em diante”, começou.

Na sequência, Buja sorriu ressaltou o carinho e a honra que tem em partilhar esses momentos com Denny. “Pra mim tá sendo um momento de aprendizagem. Eu já aprendi já muito com ele já tirando as fotos, ele me dando uns toques: ‘não buja não é, é assim’. E isso é importante pra mim. Eu falei pra ele que você quiser falar pra mim, pode falar que eu tô aqui aprender, tem que respeitar. E vamos juntos levar alegria para o povo”, contou.

Pandemia

Ainda na coletiva, o trio falou sobre a pandemia da covid-19. Brown relatou do medo que tem do vírus e dos cuidados que tem tomado para não se contaminar. Ele citou ainda a possibilidade de retorno do carnaval de rua. “O carnaval é uma celebração de alegria e o momento não é muito alegre pra gente celebrar. Sobretudo há uma responsabilidade de como retornar. É necessário se manter disciplinado. Não vamos estar envaidecidos de uma possibilidade sem que a gente não esteja 100% seguro.”