Brusque 0 x 0 Avaí – Leão vacila e não entra no G4 da Série B! – Futebol Interior

Florianópolis, SC, 03 (AFI) – O Avaí perdeu uma grande oportunidade de dormir no G4 do Campeonato Brasileiro da Série B na noite desta sexta-feira. Com um jogador a mais desde o início do segundo tempo, o time perdeu um pênalti e ficou no empate sem gols com o Brusque, no Augusto Bauer.

O empate não foi bom para nenhum dos dois times. O Brusque chegou ao oitavo jogo seguido sem vitória e está em 13º lugar, com 25 pontos. Já o Avaí desperdiçou a chance de entrar no G4 e é o sexto colocado, com 34.

LÁ E CÁ

Pressionado, o Brusque começou em cima do Avaí e criou três boas chances antes dos 15 minutos, com Garcez, Edu e Thiago Alagoano. O susto acordou o time visitante, que passou a ter oportunidades. Em uma delas, Edilson chutou e Zé Carlos defendeu. No rebote, Copete também parou no goleiro.

Aos 35 minutos, o Avaí chegou a abrir o placar com Copete, mas o atacante estava impedido e o gol foi anulado pelo bandeirinha. A partida continuou equilibrada, mas sem maiores lances de perigo para ambos os lados.

QUE VACILO, LEÃO

O segundo tempo começou com tudo. Logo aos cinco minutos, Zé Carlos fez pênalti em Getúlio e ainda foi expulso. Ruan Carneiro saiu do banco de reservas para brilhar ao defender a cobrança de Edilson. Apesar de ter um jogador a mais, o Avaí não conseguia pressionar o Brusque.

Nos minutos finais, quase que Edilson se redimiu do pênalti perdido. O lateral ficou com a sobra, tirou da marcação e finalizou rente a trave de Ruan Carneiro. A última chance de vitória do Avaí foi aos 49. Valdívia finalizou colocado de fora da área, mas a bola foi pela linha de fundo.

PRÓXIMOS JOGOS

O Brusque volta a campo na terça-feira, contra o líder Coritiba, às 19 horas, no Couto Pereira, em Curitiba-PR. Na segunda, o Avaí recebe o Vasco, às 20 horas, na Ressacada, em Florianópolis-SC. Os jogos são válidos 23ª rodada.