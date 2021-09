Brusque acerta a volta de técnico campeão brasileiro – Futebol Interior

Brusque, SC, 12 (AFI) – A diretoria do Brusque finalmente definiu o nome do novo técnico. Na tarde deste domingo, acertou o retorno com um velho conhecido da torcida: Waguinho Dias.

Waguinho Dias entrou para história do Brusque após conquistar o feito inédito do título Brasileiro da Série D em 2019 e acesso após longos 31 anos e com números impressionantes 16 jogos, 09 vitórias, 04 empates e apenas 03 derrotas.Após o título foi para o Criciúma-SC.

Ele chega para substituir Jerson Tetoni demitido no meio da semana e com a missão de livrar o Brusque do rebaixamento para a Série C.

Atualmente com 27 pontos, o Brusque aparece na 14ª colocação já que despencou na tabela após nove jogos sem vitória. Com isso, está apenas quatro pontos de distância para o Vitória, primeiro time na zona de rebaixamento. Aliás, o Vitória será o próximo adversário do Brusque, dia 17, às 16 horas, no Augusto Bauer, em Brusque (SC).

O último clube de Waguinho Dias foi o Uberlândia-MG, que disputa a segunda fase da Série D.

MAIS DE WAGUINHO

O treinador iniciou sua carreira nas categorias de base do União Barbarense até assumir profissional, no Guarani também comandou a base e profissional, comandou também o Rio Branco-SP, Atlético Sorocaba, Sumaré-SP, Santa Rita-AL, Portuguesa Santista, Operário-MS, Senda-RJ na Segunda Divisão carioca e eleito melhor treinador, Galícia-BA, Internacional de Lages-SC onde realizou grande campanha no estadual ficando na 4ª posição que rendeu ao clube uma vaga na Série D do Brasileiro.

OS TRABALHOS

O ótimo trabalho na Inter de Lages abriu as portas para o treinador no estado de Santa Catarina e acabou fazendo história em mais três clubes, no Tubarão pegou a equipe em 2017 na lanterna do estadual e terminou em 6º, meses depois levou o clube ao título inédito da Copa Santa Catarina e vaga na Copa do Brasil chegando até a segunda fase em jogo eletrizante diante do Athlético-PR com resultado 5×4 na Arena da Baixada, já no ano seguinte melhor campanha do clube ficando na terceira posição a frente dos tradicionais Criciúma, Joinville e Avaí.

MAIS

Comandou também o Marcílio Dias que brigava para voltar à Elite Catarinense e foram 12 jogos, nove vitórias, dois empates e apenas duas derrotas e ficou com vice-campeonato e acesso, em 2019 comandou o clube no estadual e chegou na 5ª colocação e só não avançou a semifinal por uma vitória e foi eleito o segundo melhor treinador na competição.

ULTIMAS PASSAGENS

Após a conquista no Brusque, comandou o Criciúma em uma passagem rápida, já no final de 2019 acertou com América-RN e realizava ótima campanha com 100% aproveitamento no primeiro turno, mas duas derrotas em clássico diante do ABC acabou deixando o clube.

Antes de acertar com o Uberlândia-MG, seu último clube, Waguinho Dias comandou o Marcílio Dias-SC, no Brasileiro da Série D 2020 chegando a fase decisiva e na sequência disputou a Copa SC chegando a semifinal e deixando o clube com 61% de aproveitamento.